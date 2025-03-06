Acidente entre caminhões deixa BR 262 parcialmente interditada

De norte a sul do Espírito Santo, nove apostas ficaram a apenas uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil. O concurso 3659, sorteado na noite de sábado (11), premiou uma aposta simples registrada em São Luís, no Estado do Maranhão. O bilhete faturou R$ 1.587.534,24.
Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 25.
Os apostadores capixabas que "bateram na trave" receberão prêmios de R$ 1.504,83 cada. À exceção de Iúna, onde houve um bolão com três cotas, todos os bilhetes foram apostas simples, ao custo de R$ 3,50 cada, registrados nas cidades de Águia Branca, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Itaguaçu, Serra e Vila Velha (2).
Na modalidade simples da Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre 1 e 25 e ganha prêmios a partir de 11 acertos. O prêmio principal é destinado para quem acertar todas as dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet
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