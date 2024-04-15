Acidente entre caminhão e carreta deixa dois feridos na BR 101 em Anchieta

Um acidente entre um caminhão e uma carreta deixou duas pessoas feridas no início da tarde desta segunda-feira (15), no km 353 da BR 101
, em Anchieta
, litoral Sul do Espírito Santo
. Segundo a concessionária Eco 101, às 14h25 a pista foi totalmente bloqueada para destombamento e remoção de um dos veículos; às 14h54, o trecho foi liberado.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 12h01 e, para atendimento, foram acionados ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu
/ 192). Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital.
No local, a PRF informou que as duas pessoas feridas estavam no caminhão que trafegava no sentido Sul da rodovia, e foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim
.
De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, os veículos estavam em sentidos opostos no momento do acidente. O caminhão, que trafegava na pista para Cachoeiro de Itapemirim, perdeu o controle, bateu na lateral da carreta, que seguia sentido Vitória, e, em seguida, saiu da rodovia. Os veículos transportavam arroz e alimentos refrigerados. Ainda conforme a PRF, a Polícia Militar também está no local dando apoio porque havia pessoas tentando saquear a carga.