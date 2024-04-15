Acidente entre caminhão e carreta deixa dois feridos na BR 101 em Anchieta

De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, os veículos estavam em sentidos opostos no momento do acidente. O caminhão, que trafegava na pista para Cachoeiro de Itapemirim, perdeu o controle, bateu na lateral da carreta, que seguia sentido Vitória, e, em seguida, saiu da rodovia. Os veículos transportavam arroz e alimentos refrigerados. Ainda conforme a PRF, a Polícia Militar também está no local dando apoio porque havia pessoas tentando saquear a carga.