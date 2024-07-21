Acidente em cruzamento da Praia da Costa mata uma pessoa; veja vídeo

Uma colisão entre uma moto e um carro no cruzamento das avenidas Henrique Moscoso e Hugo Musso, na Praia da Costa,
em Vila Velha
, deixou um homem de 20 anos morto e um menor, de 15, hospitalizado, na tarde deste domingo (21). O adolescente ferido foi levado para o Hospital Infantil de Vila Velha. Não há informações sobre o estado de saúde dele. No vídeo de uma câmera de videomonitoramento próxima ao local do acidente, é possível ver o momento exato do acidente. A moto ficou agarrada em barras de ferro após o acidente. Veja acima
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Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a moto em que os dois estavam não tinha um retrovisor. Por este motivo, a moto foi seguida por um carro da Guarda Municipal. Para evitar a abordagem, o jovem acelerou a motocicleta, avançando o sinal vermelho, e acabou sendo atingido pelo veículo preto. Polícia Civil e Guarda Municipal de Vila Velha informaram, no domingo (21), apenas que a ocorrência estava em andamento. Familiares contaram à TV Gazeta que o jovem morto estava no Morro do Moreno com os amigos. O grupo formado por quatro jovens estava em duas motos.
No local, os guardas municipais não gravaram entrevista. A corporação enviou uma nota que não confirma nem nega a versão do acidente. Mas a nota informa que o acidente aconteceu após a moto avançar o sinal vermelho. A motorista do carro permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para a ingestão de bebida alcóolica. Ela não quis gravar entrevista, mas foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. O corpo do jovem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML).