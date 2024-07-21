Acidente em cruzamento da Praia da Costa mata uma pessoa; veja vídeo

Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a moto em que os dois estavam não tinha um retrovisor. Por este motivo, a moto foi seguida por um carro da Guarda Municipal. Para evitar a abordagem, o jovem acelerou a motocicleta, avançando o sinal vermelho, e acabou sendo atingido pelo veículo preto. Polícia Civil e Guarda Municipal de Vila Velha informaram, no domingo (21), apenas que a ocorrência estava em andamento. Familiares contaram à TV Gazeta que o jovem morto estava no Morro do Moreno com os amigos. O grupo formado por quatro jovens estava em duas motos.