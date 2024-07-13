Acidente e morte na BR 484 em São José do Calçado

Segundo apurações da repórter Alice Souza, da TV Gazeta Sul, além da vítima, havia outro ocupante no caminhão, que foi encaminhado ao hospital. Não há confirmação se a vítima que morreu dirigia o caminhão ou estava no carona. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.