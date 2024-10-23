Acidente derruba postes em rodovia e deixa moradores sem energia no ES

Um acidente entre dois veículos chamou a atenção nesta quarta-feira (23) na rodovia ES 289, próximo ao Parque de Exposições de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Imagens recebidas por A Gazeta mostram um carro sobre um canteiro e uma moto caída no chão, além de dois postes derrubados.
A EDP, concessionária de energia da região, informou que foi acionada para resolver a falta de energia causada pelo acidente. "Com o impacto, um segundo poste também foi danificado", informou a empresa.
A concessionária comunicou ainda que isolou a área e restabeleceu a energia para a maioria dos clientes. Uma equipe especializada está a caminho para concluir os reparos.
A reportagem demandou a Polícia Militar, que informou às 14h29 desta quarta-feira que a ocorrência seguia em andamento.