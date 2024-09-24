Acidente com morte interdita pista da BR 101 em Rio Novo do Sul

Um acidente com morte deixa o trânsito complicado no km 394 da BR 101, em Rio Novo do Sul, Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (24). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, foi acionada por volta das 8h33. A ocorrência envolveu um pedestre e uma carreta. A perícia da Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo. Uma faixa da pista no sentido norte está interditada.
Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o tráfego conta com desvio de faixa no sentido Vitória (Norte).