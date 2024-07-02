17 °C: previsão de recorde de frio em Vitória nesta terça-feira (2)

Será que agora o inverno dá as caras de vez? A empresa de meteorologia Climatempo divulgou que, nesta terça-feira (2), pode ter recorde de frio em Vitória: a previsão é que a temperatura bata os 17 ºC, a menor registrada em 2024.
Até então, ainda segundo a Climatempo, o dia 12 de junho tinha batido o recorde de menor temperatura na Capital, com 19,3 °C. O motivo para a queda é a atuação de uma forte massa de ar frio de origem polar que entrou no Brasil.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também divulgou que, nesta terça-feira, a atuação da frente fria mantém o tempo fechado no Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca ao longo do dia em todas as regiões, com ventos de fraco a moderado no litoral.