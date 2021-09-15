Serra cria selo para empresa que empregar mulher vítima de agressão

Empresas interessadas devem fazer o cadastro no Sine da Serra Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

A dependência econômica é um dos principais motivos que levam mulheres a permanecerem em um relacionamento abusivo. Sem ter uma renda, elas acabam aceitando essa condição porque não conseguem se manter após o divórcio. Como forma de dar autonomia para essas pessoas, a Prefeitura da Serra decidiu incentivar empresas a acolherem essas cidadãs, por meio do selo social Conte Comigo.

A iniciativa está em vigor desde março deste ano. A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres da Serra (Seppom), Gracimeri Gaviorno, explica que a ideia é que as companhias possam qualificar e dar oportunidade de emprego a quem sofre as agressões. A pasta é responsável por identificar e fazer o encaminhamento das vítimas para os treinamentos.

A empresa interessada em participar do projeto precisa fazer o cadastro no Sine , que funciona no Portal de Jacaraípe. As mulheres que sofreram a violência, que têm condições de retomarem suas atividades profissionais, também serão catalogadas no sistema. A candidata que tiver o perfil da vaga será encaminhada para entrevista. Já a seleção é feita pela contratante.

Segundo Gracimeri, elas chegam na Seppom muito fragilizadas psicologicamente e ainda precisam lidar com o preconceito, pois o mercado de trabalho se fecha para elas. Na secretaria, as vítimas recebem atendimentos psicológico, jurídico, entre outros.

Gracimeri Gaviorno, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres da Serra Crédito: Edson Reis/Secom-PMS

“Se elas estão debilitadas, há impacto na produtividade e acabam sendo discriminadas por isso. Há também aquelas que são obrigadas a não estudar nem trabalhar, além de não ter qualificação. A nossa intenção é ajudar essas vítimas a reconstruírem suas vidas e retornarem para suas atividades profissionais. A conquista de um emprego proporciona a chance de mudança, dignidade, independência e autoestima. As empresas dispostas a acolher essa mulher recebem o selo social”, comenta.

Gracimeri ressalta que 20 mulheres estão sendo qualificadas em uma empresa do polo industrial da Serra. Se elas forem admitidas, a organização poderá receber o selo social.