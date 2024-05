Morta às vésperas do Dia das Mães, Nathália sonhava em ser enfermeira

A funcionária pública Nathália Brito da Costa, de 32 anos, que foi morta na véspera do Dia das Mães, no último sábado (11), em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, sonhava em ser enfermeira. Ela foi assassinada pelo marido, de 31 anos, na presença da mãe e dos dos filhos do casal, na própria casa.

Para o pai de Nathália, Altemar Costa, a filha sempre será lembrada pela determinação e pela alegria. “Era responsável, guerreira e lutadora. E muito amorosa com os filhos, uma menina de 12 anos e o menino de 13 anos”, disse Altemar.

Nathália nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, também na Região Sul capixaba, e viveu durante toda sua vida em Jerônimo Monteiro, no bairro Paraná, onde os pais residem. De acordo com o pai, a filha trabalhava na cozinha de uma creche municipal, na sede, e chegou a começar o curso de enfermagem em uma faculdade particular de Cachoeiro.

“Ela trabalhava durante o dia e ia, à noite, para a faculdade. Os filhos ficavam com os avós. Porém ela trancou [o curso] no segundo período, pois ele tinha muito ciúme, e o relacionamento estava conturbado”, lembrou o pai.

Conselhos

O casal viveu junto por 15 anos e morava, atualmente, no bairro Vila Cruzeiro. Altemar Costa conta que a família sabia de agressões psicológicas e de ameaças de morte contra ela e a mãe caso se separasse.

“Nós, os irmãos, todos davam conselhos, mas ela lutava pelo relacionamento. Há 4 meses, ele chegou a ser preso por bater nela numa festa da cidade. Ele pagou fiança e ela retirou a queixa”, lembrou o pai.

Veja também Mulheres formam corrente do bem para ajudar outras mulheres

O crime

Altemar Costa e a esposa foram até a casa da filha, na manhã de sábado (11), para pegar a neta e passear em Piúma. Nathália, segundo relatou o pai, contou que estava sendo hostilizada pelo marido. A mãe da vítima disse, ainda, que foi conversar com o homem, quando ele pegou uma faca e correu atrás dela e da filha.

No momento, em que o suspeito conseguiu segurar a esposa, ele a atingiu com golpes de faca e, logo em seguida, fugiu em um veículo. No dia seguinte ao crime, segundo a Polícia Civil, o suspeito se apresentou à Delegacia Regional de Alegre acompanhado de um advogado. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e preso.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais