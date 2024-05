Suspeito de matar a esposa na frente dos filhos no ES se entrega à polícia

Homem estava acompanhado de um advogado quando foi voluntariamente à delegacia. Ele foi autuado por feminicídio e preso

Para a Polícia Militar , a mãe de Nathália disse que tinha ido à casa da filha para buscar os netos, momento em que encontrou o genro alterado, impedindo a entrada da esposa na residência. Ela contou ainda que foi conversar com o homem, quando ele pegou uma faca e correu atrás dela e da filha e depois fugiu do local em um carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da mulher no local. Nathália era casada havia 15 anos, de acordo com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, que conversou com o pai dela, que preferiu não se identificar.