Mulher é morta a facadas pelo marido na frente dos filhos no Sul do ES

Uma adolescente de 13 anos, estudante de uma escola estadual em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, foi levada para a delegacia de Colatina, cidade vizinha, após agredir um colega e duas professoras. Segundo a Polícia Militar, tudo teria começado após uma briga entre os alunos. O caso aconteceu na última terça-feira (7) e o nome dos envolvidos e do colégio não serão divulgados, por se tratar de menores de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).