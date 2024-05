Mulheres vítimas de violência podem receber auxílio de R$ 706 no ES

Projeto foi apresentado nesta quarta-feira (8), durante inauguração da nova sede da Secretaria das Mulheres e lançamento do Programa "Mulher Viver +"

O governo do Estado pretende conceder auxílio financeiro de R$ 706,00 para as mulheres vítimas de violência no Espírito Santo. A previsão inicial é de que a verba seja paga por seis meses, podendo ser estendida.

O apoio financeiro às mulheres que sofrem violência doméstica em território capixaba está proposto em um projeto de lei assinado pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e pela secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes (PSB). O auxílio faz parte do “Programa Mulher Viver +”, estratégia lançada nesta quarta-feira (8), dentro do Estado Presente em Defesa da Vida, que reúne, de forma integrada em único eixo, diversas ações e projetos voltados para as mulheres do Espírito Santo.