Instituto das Pretas lança plataforma para capacitar empreendedores

Rede Fortalece de Empreendedorismo Periférico Crédito: Reprodução / Fortalece

O Instituto Das Pretas lançou uma plataforma de aprendizagem empreendedora aberta que oferece gratuitamente conteúdo de educação com foco no empreendedorismo, inovação e transformação digital, chamada de Rede Fortalece de Empreendedorismo Periférico.

No site oficial do projeto ( Fortalece ), é possível conhecer os cursos e capacitações oferecidas para os empreendedores, como "Vendas Online", "Marketing Digital" e "Fotos com celular para produtos e serviços", todos gratuitos.

Além de oferecer cursos a distância (EAD) na plataforma, o Instituto quer expandir sua atuação por meio da Rede Fortalece e abraçar parceiros, patrocinadores e novas demandas, com foco na capacitação de empreendedores que atuam dentro das periferias, principalmente às mulheres empreendedoras. Com aulas exclusivas, jornadas e monitorias, a plataforma oferece um espaço de desenvolvimento para aprender, transformar, inovar e fazer novas conexões.

O formato no qual o Fortalece foi desenhado oferece mobilização híbrida, ciclos trimestrais e aulas online com EAD aberto, aulas ao-vivo, jornadas específicas e personalizadas, turmas de Educação Financeira, Envolvimento Territorial e Cidadania Ativa, Organização Econômica & Vitrine Virtual. O espaço exclusivo e integrado ao grupo no Facebook possibilita a realização de acelerações, mentorias e acompanhamento. O projeto conta com grandes parcerias e apoios, tendo como principal apoiador o Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo).

O Instituo aponta que, segundo estudos do ano de 2019 realizados pelo Sebrae, o número de mulheres que iniciam negócios por necessidade é de 44% frente a 32% dos homens. Somente no segundo semestre do ano passado, cerca de 87 mil mulheres perderam seus empregos devido à situação econômica do país e o encerramento de atividades por diversas empresas, sendo 58% deste número mulheres negras, o mesmo público que o Instituto Das Pretas tem como objetivo capacitar e impactar com o seu escopo de aulas.

Nas redes sociais do projeto é possível conferir e ficar por dentro da agenda, eventos e planos de aulas: @REDEFORTALECE

SOBRE O INSTITUTO DAS PRETAS

Uma das principais organizações potencializadoras do empreendedorismo afro e periférico do Brasil, com mais de 100k de pessoas impactadas, somente entre os meses de Janeiro de 2020 e Junho de 2021, o Instituto Das Pretas impactou 298.134 pessoas, capacitou 1.639, alcançou 19 municípios só no Estado do Espírito Santo e realizou 134 atividades de formação de empreendedoras.

A CEO do Das Pretas, Priscila Gama Crédito: Divulgação

Com atuação há seis anos no estado do Espírito Santo, o Das.Pretas é liderado por Priscila Gama, e opera como um laboratório de inovação social no enfrentamento às violências contra a juventude e às mulheres negras através da construção de soluções de impacto social nas áreas da cultura, da educação, do empreendedorismo e da tecnologia.