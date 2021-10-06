Adriana sonhava com liberdade após o divórcio, mas acabou morta

Adriana Torrente, 39 anos, foi encontra morta em Conceição do Castelo Crédito: Reprodução/Facebook Adriana Torrente

Para os familiares de Adriana Torrente Moreira, de 39 anos, ela sempre será lembrada pelo amor que tinha à família. Após o término de um relacionamento que começou ainda na adolescência, Adriana queria ter, finalmente, a liberdade de fazer as próprias escolhas.

Adriana nasceu em Brejetuba . Ainda jovem, mudou-se com a família para Conceição do Castelo, a 40 quilômetros da cidade natal. Brás foi o primeiro namorado dela. Com ele, Adriana foi casada por 22 anos e teve quatro filhos. Atualmente, o casal estava em processo de divórcio e ela já vivia na casa de uma das filhas.

"Depois de 22 anos casada, ela queria ter liberdade e viver o que nunca havia vivido. Ela não queria machucar ele [o ex-marido] neste processo. Tinha dependência emocional dele" Clara Torrente - Sobrinha de Adriana

A vítima trabalhava em uma fábrica de biscoitos na cidade e, segundo familiares, adorava cuidar de flores. Chegou até a trabalhar em uma floricultura em Venda Nova do Imigrante , mas o grande amor estava na família.

Segundo a sobrinha Clara Torrente, Adriana tinha o sonho de ver os filhos "bem criados, no bom caminho", Era uma mulher trabalhadora. “Minha tia era uma pessoa incrível, sempre com uma boa palavra para nos passar um amor muito grande por nós”, disse a sobrinha.

A família não imaginava que o casal teria um desfecho tão trágico e que Adriana, além de deixar inúmeras memórias, entraria para a estatística de vítimas de feminicídio. “Quando uma mulher morre, morremos um pouco também. Até quando vamos ver casos de violência contra a mulher se não lutarmos umas pelas outras?”, questiona Clara.