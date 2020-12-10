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Domingo de decisão!

Saiba como assistir à final da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Os jogos começam às 10h, com o confronto entre as equipes femininas de Muquiçaba e São Pedro. Às 11h, os meninos de São Pedro jogam contra os representantes de Novo Porto Canoa

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 18:48
Partidas definem os semifinalistas da E-Taça EDP das Comunidades 2020
Partidas definem os semifinalistas da E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Alberto Borém
O próximo domingo (13) será de muita emoção na E-Taça EDP das Comunidades 2020. A data será decisiva para as quatro equipes de três comunidades que estão na briga pelo 1º lugar e sonham com a premiação. Os jogos começam às 10h, com o confronto entre as equipes femininas de Muquiçaba e São Pedro. Às 11h, os meninos de São Pedro jogam contra os representantes de Novo Porto Canoa.
As finais reúnem comunidades de VitóriaSerra e Guarapari, três da Grande Vitória, mas podem ser acompanhadas em todo o Espírito Santo.

SAIBA COMO ASSISTIR:

  • As duas partidas terão transmissão ao vivo do site de A Gazeta, assim como aconteceu em todas as partidas das fases anteriores. Em agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades, você confere os dois jogos da final.
  • Todos os resultados, de jogos anteriores e das grande finais, estão disponíveis no aplicativo da competição. Procure por "E-Taça EDP das Comunidades" na loja virtual e acompanhe as finais.

Equipes fazem a final da E-Taça EDP das Comunidades 2020

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