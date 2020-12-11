E-Taça EDP: técnico de Novo Porto Canoa não vê favoritismo em final

Atletas de Novo Porto Canoa durante E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém

A poucas horas da grande final da E-Taça EDP das Comunidades 2020 , equipes masculinas e femininas vivem momentos de expectativa e de otimismo. Independentemente da campanha em fases anteriores e do desempenho nos últimos jogos, como é o caso de Novo Porto Canoa, o sonho de conquistar a tradicional competição nunca esteve tão vivo. Os meninos da comunidade da Serra enfrentam, às 11h deste domingo (13), São Pedro - que teve uma trajetória diferente na competição.

A final, em jogo único, terá transmissão ao vivo no site de A Gazeta, com narração de José Carlos Schaeffer e comentários de Filipe Souza.

Colocadas inicialmente em lados opostos da competição, Novo Porto Canoa e São Pedro agora buscam o mesmo objetivo: o primeiro lugar no masculino. A comunidade da Serra avançou para as oitavas de final conquistando a segunda vaga - de duas disponíveis - no Grupo B. Foram seis jogos na primeira fase. Quatro empates, uma derrota e apenas uma vitória.

Por 9 a 6 no agregado, a comunidade da Serra eliminou Barramares nas oitavas de final. Nas quartas de final, Jacaraípe foi eliminada por Novo Porto Canoa, com um placar agregado de 10 a 5. Na última fase antes da finalíssima, os meninos da Serra eliminaram São Francisco, por de 5 a 2.

Ao todo, em 12 partidas, apenas seis delas acabaram com êxito. Outras seis resultaram em empate (5) ou derrota (1). Um aproveitamento de 63,8%. Novo Porto Canoa teve uma média de 3,25 gols por jogo, pouco inferior ao adversário de domingo - São Pedro fez uma média de 3,64 gols em cada partida.

São Pedro, líder do Grupo H, teve um aproveitamento de 80%, conquistando 11 vitórias em 14 jogos. Os dois jogos a mais se explicam pelo formato dos grupos. São Pedro jogou a primeira fase com outras quatro equipes; Novo Porto Canoa, com três.

Novo Porto Canoa, finalista masculino da E-Taça EDP das Comunidades Crédito: Alberto Borém

A diferença nos números não impede que os meninos da Serra sonhem com o título e a premiação. Muito pelo contrário. Segundo técnico Paulinho Araújo, a partida será decidida nos detalhes. "Fizemos uma boa campanha, estou satisfeito com o desempenho dos meninos. Os jogos das quartas e da semi foram mais difíceis, mais disputados, o que dá um gás na nossa equipe. Não vejo favoritismo no domingo, jogo é jogo. As duas equipes são boas e o vencedor sairá por detalhes", disse o técnico.

PROJETO SOCIAL

Paulinho explica que a ONG Juventude Ativa reúne os adolescentes que, a partir de 12 anos já podem participar de cursos oferecidos pela organização. Dos nove atletas que atualmente representam a comunidade na E-Taça EDP, cinco deles jogam futebol de campo e apenas dois já participaram da Taça EDP das Comunidades em anos anteriores, detalha o técnico.

"Pela primeira vez participo como técnico. Inscrevi a comunidade com o objetivo de realizar alguns sonhos, temos talentos no bairro. Os meninos buscam o futebol como uma vitrine. O bairro também precisa de visibilidade."

GRANDE FINAL

São Pedro e Porto Novo Canoa, comunidades de Vitória e Serra, respectivamente, decidem às 11h de domingo (13) a grande final da E-Taça EDP das Comunidades 2020. A decisão, em jogo único, tem transmissão ao vivo no site de A Gazeta.

Os meninos da equipe campeã ganham um vídeo game cada. O técnico também recebe o prêmio. O segundo lugar recebe como premiação um jogo de uniformes.