Acompanhe São Pedro x Novo Porto Canoa pela final da E-Taça EDP das Comunidades

A Gazeta, com narração de José Carlos Schaeffer e comentários de Filipe Souza. São Pedro e Porto Novo Canoa, comunidades de Vitória e Serra, respectivamente, fazem, às 11h de domingo (13), a grande final da E-Taça EDP das Comunidades 2020 . A decisão, em jogo único, tem transmissão ao vivo no site de, com narração de José Carlos Schaeffer e comentários de Filipe Souza.

QUEM SÃO AS EQUIPES QUE CHEGAM À FINAL?

São Pedro ocupou o Grupo H masculino da E-Taça EDP e se classificou com 21 pontos. Foram sete vitórias em oito jogos, assumindo a liderança da chave. Nas oitavas de final, a comunidade de Vitória enfrentou São Torquato e venceu por um placar de 13 a 2 no agregado. Nas quartas, passou por Barra do Jucu com um placar apertado de 7 a 6. Os dois últimos jogos, na fase de semifinal, renderam a classificação após uma vitória e um empate contra Muquiçaba. No agregado, 3 a 2, o que garantiu a vaga na final.

No Grupo B, Novo Porto Canoa avançou na segunda colocação, com sete pontos. Em seis jogos, foram quatro empates, uma derrota e apenas uma vitória. Por 9 a 6 no agregado, a comunidade da Serra eliminou Barramares nas oitavas de final. Nas quartas de final, Jacaraípe foi eliminada por Novo Porto Canoa, com um placar agregado de 10 a 5. Na última fase antes da finalíssima, os meninos da Serra eliminaram São Francisco, por um placar agregado de 5 a 2.