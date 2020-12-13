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Acompanhe São Pedro x Novo Porto Canoa pela final da E-Taça EDP das Comunidades

A grande final masculina da competição acontece às 11h deste domingo (13). Confira ao vivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 09:08

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 09:08

São Pedro e Porto Novo Canoa, comunidades de Vitória e Serra, respectivamente, fazem, às 11h de domingo (13), a grande final da E-Taça EDP das Comunidades 2020. A decisão, em jogo único, tem transmissão ao vivo no site de A Gazeta, com narração de José Carlos Schaeffer e comentários de Filipe Souza.

QUEM SÃO AS EQUIPES QUE CHEGAM À FINAL?

São Pedro ocupou o Grupo H masculino da E-Taça EDP e se classificou com 21 pontos. Foram sete vitórias em oito jogos, assumindo a liderança da chave. Nas oitavas de final, a comunidade de Vitória enfrentou São Torquato e venceu por um placar de 13 a 2 no agregado. Nas quartas, passou por Barra do Jucu com um placar apertado de 7 a 6. Os dois últimos jogos, na fase de semifinal, renderam a classificação após uma vitória e um empate contra Muquiçaba. No agregado, 3 a 2, o que garantiu a vaga na final.
No Grupo B, Novo Porto Canoa avançou na segunda colocação, com sete pontos. Em seis jogos, foram quatro empates, uma derrota e apenas uma vitória. Por 9 a 6 no agregado, a comunidade da Serra eliminou Barramares nas oitavas de final. Nas quartas de final, Jacaraípe foi eliminada por Novo Porto Canoa, com um placar agregado de 10 a 5. Na última fase antes da finalíssima, os meninos da Serra eliminaram São Francisco, por um placar agregado de 5 a 2.
Neste domingo (13) as duas equipes se enfrentam pela grande final da E-Taça EDP das Comunidades. O segundo lugar recebe como premiação um jogo de uniformes. Os meninos da equipe campeã ganham um vídeo game cada. O técnico também recebe o prêmio.

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