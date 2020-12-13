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Acompanhe a grande final da E-Taça EDP das Comunidades 2020

A decisão, em jogo único, terá transmissão ao vivo no site de A Gazeta, com narração de José Carlos Schaeffer e comentários de Filipe Souza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 09:12

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 09:12

É dia de decisão: quatro equipes de três comunidades da Grande Vitória decidem as finais da E-Taça EDP das Comunidades 2020, nas categorias masculina e feminina. A decisão, em jogo único, terá transmissão ao vivo no site de A Gazeta, com narração de José Carlos Schaeffer e comentários de Filipe Souza.

FINAL MASCULINA

  • 11h - São Pedro x Novo Porto Canoa
ASSISTA AO VIVO

FINAL FEMININA

  • 10h - Muquiçaba x São Pedro
ASSISTA AO VIVO

COMPETIÇÃO EM NOVO FORMATO

Devido à pandemia do novo coronavírus, a tradicional Taça EDP das Comunidades precisou ser alterada. Em 2020, cumprindo os protocolos de segurança, como o uso de máscaras de proteção, meninos e meninas de comunidades do Espírito Santo disputaram partidas nos gramados virtuais.
Segundo o Gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, a tecnologia foi favorável, uma vez que todos os jogos foram transmitidos ao vivo no site de A gazeta, além do aplicativo da competição, que disponibilizou informações sobre as equipes.
"A nossa expectativa é que tenhamos belos jogos, tanto nas finais masculina e feminina, quanto nas disputas pelo terceiro lugar, além de revelar talentos e deixar a mensagem de união entre as comunidades. Gostaríamos de registrar também um agradecimento especial a todos os jovens que participaram desse projeto e "embarcaram nessa jornada conosco" e especialmente a EDP por acreditar e ajudar na viabilização de um projeto tão importante para nosso estado", disse.
A competição, organizada pela Rede Gazeta e realizada na empresa, tem apoio da EDP e da Central das Comunidades (CDC).
Acreditamos que, por meio da E-Taça EDP, realizamos uma competição proporcionando novas experiências para os participantes e despertarmos ainda talentos dentro dos jogos eletrônicos. Além disso, a modalidade se mostrou mais inclusiva, com participação de grávidas e pessoas com deficiência, permitindo a todos disputarem de forma saudável. Queremos parabenizar as equipes dos bairros São Pedro, em Vitória, e Porto Canoa, na Serra, que estarão na grande final e, também, convidar a todos para torcer e prestigiar os talentos dos jovens que a E-Taça despertou, destaca Fernando Saliba, diretor geral da EDP.

Final da E-Taça EDP das Comunidades acontece no domingo (13)

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