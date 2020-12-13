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Assista ao vivo Muquiçaba x São Pedro pela final da E-Taça EDP das Comunidades

A partir das 10h, as equipes femininas de Muquiçaba e São Pedro jogam a grande final da E-Taça EDP das Comunidades 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 09:08

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 09:08

A partir das 10h, as equipes femininas de Muquiçaba e São Pedro jogam a grande final da E-Taça EDP das Comunidades 2020. A decisão, em jogo único, tem transmissão ao vivo no site de A Gazeta, com narração de José Carlos Schaeffer e comentários de Filipe Souza.

QUEM SÃO AS EQUIPES QUE CHEGAM À FINAL?

Entre a estreia na competição e a grande final, as duas equipes fizeram 12 partidas. As oito primeiros foram na fase de grupos, onde as comunidades se encontraram. As meninas ainda jogaram pelas quartas de final e pela semifinal.
Nos dois confrontos entre as finalistas, no Grupo A da competição, Muquiçaba levou a melhor em um deles, vencendo por 7 a 0. Em outro, o jogo terminou empatado por 1 a 1.
Na fase de classificação, Muquiçaba liderou o Grupo A com 18 pontos. Foram cinco vitórias em oito jogos. 25 gols feitos e apenas seis sofridos. A comunidade de Guarapari derrotou Padre Gabriel nas quartas de final, por um placar agregado de 6 a 1. Na semifinal, por um placar agregado de 16 a 3, Muquiçaba venceu São Francisco e se garantiu na final.
No lado oposto da classificação, São Pedro garantiu a quarta e última vaga do Grupo A, com 10 pontos. Foram duas vitórias em quatros jogos na primeira fase. Com um agregado de 5 a 0, a comunidade de Vitória eliminou, nas quartas de final, Barramares, equipe com melhor campanha na primeira fase - no Grupo B, conquistou 19 pontos. Sem sustos na semifinal, São Pedro derrotou Nova Rosa da Penha por 7 a 2 no agregado.
Neste domingo (13) as duas equipes se enfrentam pela grande final da E-Taça EDP das Comunidades. As meninas da equipe campeã ganham um vídeo game cada. O técnico também recebe o prêmio. O segundo lugar recebe como premiação um jogo de uniformes. 

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