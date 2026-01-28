Comércio em alta

Vendas do varejo no ES crescem em novembro e têm melhor resultado desde 2004

Resultado foi impulsionado pela alta de 15,3% no segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:08

Vendas do varejo no ES cresceram 4,3% em novembro, em comparação a outubro Crédito: Ricardo Medeiros

Em um dos principais períodos do ano, marcado pela Black Friday, o comércio do Espírito Santo se destacou pelo aumento do volume de vendas do varejo, com avanço de 4,3% em novembro de 2025, em comparação a outubro do mesmo ano. As análises são do braço de estudos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a Connect Fecomércio-ES.

O resultado é o melhor já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 2004, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), garantindo ao Espírito Santo a liderança entre os estados do Sudeste.

Com o avanço, o índice de volume de vendas, com ajuste sazonal, chegou a 115 pontos, patamar considerado satisfatório e o mais alto para novembro em mais de duas décadas. O desempenho capixaba ficou acima da média nacional, que cresceu 1%, e do Sudeste, com alta de 1,4% no período.

A principal contribuição para o resultado veio do segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que teve crescimento de 15,3%. Também houve melhora no consumo das famílias, o que ajudou a sustentar o ritmo de expansão do comércio no Estado.

Para o coordenador do Observatório do Comércio, André Spalenza, os números indicam uma reação mais consistente da demanda. “O crescimento mostra que o consumo das famílias capixabas voltou a ganhar tração, refletindo maior confiança e respostas positivas às estratégias comerciais adotadas ao longo do mês”, avalia.

Resultado da Black Friday

Na comparação com novembro de 2024, o varejo capixaba apresentou crescimento de 2,1%. Parte do resultado é atribuída aos efeitos da Black Friday, que tradicionalmente impulsiona as vendas por meio de promoções, condições facilitadas de pagamento e maior intensidade das ações de marketing.

“O comércio chegou a dezembro em um patamar elevado de atividade, o que aumenta as chances de um desempenho positivo no período natalino, quando as vendas costumam se intensificar”, destaca Spalenza.

Entre os segmentos que mais cresceram na comparação interanual estão, além de equipamentos e informática (15,3%), os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (14,7%), móveis e eletrodomésticos (2,7%) e tecidos, vestuário e calçados (0,7%).

Parcial de 2025

No acumulado do ano, o Espírito Santo também lidera o crescimento do varejo entre os estados do Sudeste, com alta de 3,5%. Em seguida, aparecem Minas Gerais (1,6%) e São Paulo (0,3%), enquanto o Rio de Janeiro registrou retração de 1,7%. No ranking nacional, o Estado ocupa a oitava posição entre as 27 unidades da federação.

No varejo ampliado, que inclui atividades do atacado, o Espírito Santo também apresentou desempenho acima da média. Em novembro, o crescimento foi de 1,6% em relação a outubro, contra 0,7% no Brasil e 0,3% no Sudeste. No acumulado do ano, o Estado avançou 1,8%, enquanto as médias nacional e regional registraram queda.

No atacado, o segmento especializado em alimentos, bebidas e fumo cresceu 20,2% na comparação com novembro de 2024 e 22,1% no acumulado do ano. Já o comércio de material de construção teve alta de 17,2% na comparação interanual, indicando maior demanda por obras e reformas.

“Os dados mostram um comércio mais robusto e diversificado, com destaque para segmentos ligados ao abastecimento, à tecnologia e ao consumo das famílias”, conclui o coordenador.

