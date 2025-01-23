Golpe da selfie: como evitar que golpistas abram contas e peguem empréstimos no seu nome

Pessoas desconhecidas pedem selfies para cometer golpes Crédito: Annika Wischnewsky/Unsplash

Basta uma selfie, e criminosos abrem uma conta laranja em nome da vítima, capaz de responsabilizá-la por empréstimos e até por crimes como lavagem de dinheiro.

A abordagem constitui um novo golpe, divulgado em alerta da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), nesta quarta-feira (22). "O público idoso é um dos alvos preferenciais, devido à falta de familiaridade com a tecnologia", disse a entidade.

Para enganar o interlocutor, o estelionatário promete benefícios ou brindes e pede, em troca, a captura do retrato. A gratificação, oferecida em uma mensagem ou ligação fraudulenta, seria formalizada com uma visita presencial. "Um dos artifícios mais usados atualmente é a doação de uma cesta básica mensal, outro é um benefício extra previdenciário que, na verdade, não existe", afirmou a Febraban.

O pedido da fotografia ao vivo é um método de verificação de identidade a partir da biometria facial, usado em vários procedimentos do sistema bancário, incluindo a abertura de contas. Além de conferir quem é a pessoa, a tecnologia atesta que ela está viva.

"Isso faz com que seja impossível que o bandido pegue uma foto da vítima da rede social para a aplicação de um golpe no sistema bancário", disse a federação.

Os criminosos também visam alvos que já tiveram dados vazados na internet, uma vez que o cadastro em uma instituição financeira requer informações como CPF, endereço e telefone. Dados pessoais são vendidos em pacotes em endereços na deep web.

As quadrilhas ainda podem obter as informações usando sites e emails falsos, nos quais pedem dados, sob a promessa de entregar benefícios.

O estelionatário, após abrir a conta em nome da vítima, pode pedir cartões de crédito ou empréstimos, contraindo dívidas em nome da pessoa lesada.

O crime organizado também usa contas laranjas para pulverizar quantias obtidas em outras fraudes e sobrecarregar o sistema de segurança do Pix. A rastreabilidade das transferências é interrompida após um determinado número de transações (isso varia de banco a banco) devido a limitações computacionais.

Por isso, a vítima pode acabar envolvida em casos criminais sem saber da atividade ilegal em seu nome.

"Os estelionatários se aproveitam da boa-fé da população para obter vantagens financeiras", afirmou a Febraban.

A biometria facial é um dado sensível, de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Por isso, a ANPD recomenda que se evite compartilhar essa informação, sem saber a finalidade do uso.

Veja dicas para evitar o golpe