Idosos com processos na Justiça: cuidado com os golpes do Pix e do boleto falso

É impressionante como cresce assustadoramente a aplicação de golpes contra as pessoas idosas, sendo esse o principal alvo dos golpistas. Golpe do amor, golpe da cobrança de taxa ao usar Pix, golpe do boleto falso, golpe do empréstimo consignado não autorizado, golpe dos falsos links, golpe do whatsapp, golpes em sites de anúncios falsos e redes sociais...

O golpe do Pix e do boleto falso tem sido muito usado contra pessoas que tem processos na justiça. Os golpistas estão usando a foto dos advogados dessas pessoas e outro número de telefone para informar número do processo, o andamento, ou seja, a situação do processo, buscando um diálogo longo com a pessoa que dá conversa e no final aplica o golpe do Pix ou boleto falso.

Isso tem acontecido no Brasil todo e não se trata de vazamento de dados pelos advogados. Hoje, infelizmente, não temos proteção dos nossos dados, pois ficamos vulneráveis à tecnologia que avançou e não cuidou de protegê-los.

É importante que seja redobrada a atenção no caso de quem tem processos judiciais: os golpistas estão se passando por advogados, inclusive usando fotos deles no WhatsApp. É importante que a parte faça contato com seu advogado imediatamente e confirme o contato, não fazendo qualquer pagamento antes disso.

Diante desse quadro caótico e preocupante, a regra é desconfiar de tudo e de todos.

Atualmente não é possível confiar e clicar em links recebidos nos telefones, sem antes apurar a procedência deles, além disso, importante manter o perfil das redes sociais no modo privado, não fazer Pix nem pagar boletos antes de confirmar o remetente.

O golpe do empréstimo consignado não autorizado também merece uma atenção. O crédito consignado é um empréstimo concedido a aposentados, pensionistas do INSS e funcionários públicos, e as parcelas são descontadas diretamente do benefício do segurado.

Na maioria das vezes os juros são atrativos, mas a pessoa idosa acaba pagando o dobro ou triplo do valor emprestado.

O que muitos não sabem é que alguns descontos embutidos no benefício são indevidos e ilegais, como por exemplo a “venda casada” de um crédito no cartão consignado que muitos aposentados nem recebem em casa nem fazem uso. São diversos os meios utilizados pelos golpistas, porém, os mais utilizados são telefone e WhatsApp.

Acreditem: pessoas se passam por servidores do INSS para aplicar o golpe, dizendo para a pessoa idosa que há um valor para ela receber do INSS. Esse valor é depositado na conta do segurado que, inocentemente acredita que “ganhou” esse dinheiro do INSS. Depois é surpreendido com descontos no seu benefício.

Idoso com celular Crédito: Pixabay

Dificilmente, alguma pessoa idosa aposentada ou pensionista não recebeu alguma ligação de oferta de empréstimo consignado, através do telefone ou WhatsApp. Praticamente 100% dos aposentados recebem esse tipo de golpe.

Outro fato importante é referente ao aceite da proposta do empréstimo. Antigamente o aceite se dava por um contrato que deveria ser assinado pelo aposentado, mas hoje não é mais assim, bastando ao aposentado enviar foto da sua face e dos documentos pessoais via WhatsApp. O valor já cai na conta e os descontos começam a ocorrer no benefício.

A situação realmente é grave e as pessoas idosas que sofrem algum tipo de golpe do consignado experimentam violência patrimonial, financeira e econômica.