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Atenção, condutores!

Detran|ES reforça alerta sobre golpe de falsa mensagem de suspensão de CNH

Recomendação é que, caso o condutor receba mensagem desse tipo, relacionada a notificações de multa ou penalidade, o cidadão consulte a página oficial do Detran|ES
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

13 jan 2025 às 09:08

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 09:08

Leilão de caros, multas e penalizações. Motorista capixaba deve ficar atento com páginas falsas que se passam pelo Detran-ES
Leilão de caros, multas e penalizações. Motorista capixaba deve ficar atento com páginas falsas que se passam pelo Detran-ES Crédito: Reprodução/Detran|ES
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) voltou a alertar sobre o envio de mensagens falsas de notificações de multas e de penalidades, como suspensão do direito de dirigir, enviadas aos condutores via SMS, e-mail e WhatsApp. O órgão destacou que são enviados nesses textos links maliciosos com intenções fraudulentas, de golpes.
Mesmo após dois meses desde o primeiro alerta, feito em novembro do ano passado, o Detran|ES continua recebendo dúvidas de condutores que permanecem recebendo notificações falsas. A recomendação do órgão é que, caso o cidadão receba uma mensagem desse tipo, relacionada a notificações de multa ou penalidade, e que contenha link, ele não clique e consulte a página oficial do departamento para verificar as informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do seu veículo.
Em caso de dúvidas, o interessado pode agendar atendimento em uma das agências do Estado, acessando o botão “Agendamento” no site do Detran|ES. O Instituto esclarece que os contatos realizados com os condutores e proprietários de veículos são preferencialmente feitos por meio de cartas registradas com Aviso de Recebimento (AR), enviadas via Correios, tanto para notificações relacionadas às infrações autuadas pelo Detran quanto para penalidades de Suspensão e Cassação do Direito de Dirigir

Como saber se há multa ou penalidade?

Para perda de pontos: Acesse o site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br) e clique em “Consulta de Pontuação CNH”.
Para multa: Acesse o site do Detran|ES (www.detran.es.gov.br) e clique em “Consulta de Veículos”, na página de serviços digitais de Veículos, disponível na página principal do site.
App: O cidadão também pode baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), onde é possível consultar possíveis infrações cometidas. A ferramenta permite a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para ser avisado sobre novas infrações registradas e começar a receber notificações de infração e penalidade exclusivamente de forma eletrônica.

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