A mensagem com notificação de multas e penalidades é falsa Crédito: Divulgação | Detran/ES

O Detran/ES fez um alerta nesta segunda-feira (11) para as mensagens falsas de notificações de multas e de penalidades, como suspensão do direito de dirigir, enviadas via SMS, e-mail e aplicativos de mensagens, que estão circulando em todo o país. De acordo com o departamento, as mensagens se tratam de golpes e direcionam para links que não pertencem ao Órgão de trânsito.

A orientação é que, caso o condutor receba uma mensagem com informação sobre notificação de multa ou de penalidade e link para a regularização da situação, ele deverá acessar a página oficial para consultar informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do veículo.

Como consultar se há algum processo de suspensão do direito de dirigir ou de cassação da sua CNH? Veja a seguir:





Acesse o site www.detran.es.gov.br

Entre no banner de serviços digitais de Infrações na página principal

Clique no serviço “Consulta de Pontuação CNH”

Como consultar se há alguma multa cadastrada? Veja:

Acesse o serviço “Consulta de Veículos” na página de serviços digitais de Veículos, disponível na página principal do site www.detran.es.gov.br

Em caso de dúvidas, o interessado ainda pode realizar agendamento para ser atendido em uma das agências em todo o Estado, acessando o botão “Agendamento” no site do órgão. Também há a opção de baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), onde é possível consultar possíveis infrações cometidas.

Your browser does not support the audio element. Detran faz alerta para golpe de falsas mensagens enviadas para motoristas

A ferramenta permite que o cidadão faça adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para ser avisado quando houver uma nova infração registrada e, inclusive, começar a receber as notificações de infração e de penalidade exclusivamente de forma eletrônica.

O departamento esclareceu que os contatos realizados com os condutores e proprietários de veículos são prioritariamente por meio de correspondências devidamente identificadas e enviadas via Correios.