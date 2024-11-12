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Atenção, condutores!

Detran faz alerta para golpe de falsas mensagens enviadas para motoristas

Em caso de dúvidas, os condutores devem acessar a página oficial do órgão para consultar as informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do veículo

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 15:20

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

12 nov 2024 às 15:20
A mensagem com notificação de multas e penalidades é falsa
A mensagem com notificação de multas e penalidades é falsa Crédito: Divulgação | Detran/ES
O Detran/ES fez um alerta nesta segunda-feira (11) para as mensagens falsas de notificações de multas e de penalidades, como suspensão do direito de dirigir, enviadas via SMS, e-mail e aplicativos de mensagens, que estão circulando em todo o país. De acordo com o departamento, as mensagens se tratam de golpes e direcionam para links que não pertencem ao Órgão de trânsito.
A orientação é que, caso o condutor receba uma mensagem com informação sobre notificação de multa ou de penalidade e link para a regularização da situação, ele deverá acessar a página oficial para consultar informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do veículo.
Como consultar se há algum processo de suspensão do direito de dirigir ou de cassação da sua CNH? Veja a seguir:

Como consultar se há alguma multa cadastrada? Veja:
Em caso de dúvidas, o interessado ainda pode realizar agendamento para ser atendido em uma das agências em todo o Estado, acessando o botão “Agendamento” no site do órgão. Também há a opção de baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), onde é possível consultar possíveis infrações cometidas.
Detran faz alerta para golpe de falsas mensagens enviadas para motoristas
A ferramenta permite que o cidadão faça adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para ser avisado quando houver uma nova infração registrada e, inclusive, começar a receber as notificações de infração e de penalidade exclusivamente de forma eletrônica.
O departamento esclareceu que os contatos realizados com os condutores e proprietários de veículos são prioritariamente por meio de correspondências devidamente identificadas e enviadas via Correios. 

Exemplos de mensagens enviadas aos condutores

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