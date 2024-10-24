Vídeo engana ao dizer que conta da Cesan é golpe; entenda

Mensagem que circula nas redes sociais induz cidadãos ao erro diante de nova conta da Cesan Crédito: A Gazeta

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrando contas da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) engana ao afirmar que uma nova versão do boleto seria fruto de um golpe.

Em um vídeo divulgado na terça-feira (22), o responsável pela gravação mostra duas contas e aponta diferenças na tonalidade dos papéis e no tamanho dos boletos da companhia de abastecimento, afirmando que a conta que possui um QR Code e uma logomarca diferente seria elaborada por golpistas que estariam distribuindo os materiais nas casas da Grande Vitória

A desconfiança, entretanto, não passa de mudanças realizadas pela própria Cesan — e que ainda não estavam esclarecidas — em suas contas. Segundo a companhia, o novo layout está em circulação desde setembro e o vídeo sobre golpe não procede.

Companhia de abastecimento apresenta nova identidade da fatura Crédito: Divulgação / Cesan

A empresa de abastecimento afirma que a estrutura das contas foi alterada para que a leitura e o entendimento sobre as tarifas sejam mais claras para os clientes.

“A principal novidade desse novo formato é a inclusão do código Pix, que proporciona maior praticidade no momento do pagamento. Além disso, as informações estão agora organizadas de maneira mais clara e objetiva, garantindo a todos os usuários uma experiência ainda mais acessível”, explica a Cesan.

No vídeo, são apresentados dois modelos diferentes, sendo que o menor e sem QR Code é o antigo, emitido antes de setembro. Ou seja, não se trata de falsificação ou irregularidade, apenas de mudança na identidade visual da conta.

De acordo com a Cesan, o cliente que apontou o suposto golpe no vídeo foi identificado e contatado para esclarecimento da situação. Em caso de dúvidas, a companhia orienta para que clientes entrem em contato pelos canais oficiais de atendimento.