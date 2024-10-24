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Vídeo engana ao dizer que conta da Cesan é golpe; entenda

Nova identidade visual da conta da companhia de abastecimento de água e saneamento de esgoto gerou dúvidas em moradores do ES; A Gazeta foi atrás de respostas sobre o novo layout
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

24 out 2024 às 16:09

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 16:09

Mensagem que circula nas redes sociais induz cidadãos ao erro diante de nova conta da Cesan
Mensagem que circula nas redes sociais induz cidadãos ao erro diante de nova conta da Cesan Crédito: A Gazeta
Um vídeo que circula nas redes sociais mostrando contas da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) engana ao afirmar que uma nova versão do boleto seria fruto de um golpe.
Em um vídeo divulgado na terça-feira (22), o responsável pela gravação mostra duas contas e aponta diferenças na tonalidade dos papéis e no tamanho dos boletos da companhia de abastecimento, afirmando que a conta que possui um QR Code e uma logomarca diferente seria elaborada por golpistas que estariam distribuindo os materiais nas casas da Grande Vitória.
A desconfiança, entretanto, não passa de mudanças realizadas pela própria Cesan — e que ainda não estavam esclarecidas — em suas contas. Segundo a companhia, o novo layout está em circulação desde setembro e o vídeo sobre golpe não procede.
Companhia de abastecimento apresenta nova identidade da fatura
Companhia de abastecimento apresenta nova identidade da fatura Crédito: Divulgação / Cesan
A empresa de abastecimento afirma que a estrutura das contas foi alterada para que a leitura e o entendimento sobre as tarifas sejam mais claras para os clientes.
“A principal novidade desse novo formato é a inclusão do código Pix, que proporciona maior praticidade no momento do pagamento. Além disso, as informações estão agora organizadas de maneira mais clara e objetiva, garantindo a todos os usuários uma experiência ainda mais acessível”, explica a Cesan.
No vídeo, são apresentados dois modelos diferentes, sendo que o menor e sem QR Code é o antigo, emitido antes de setembro. Ou seja, não se trata de falsificação ou irregularidade, apenas de mudança na identidade visual da conta.
De acordo com a Cesan, o cliente que apontou o suposto golpe no vídeo foi identificado e contatado para esclarecimento da situação. Em caso de dúvidas, a companhia orienta para que clientes entrem em contato pelos canais oficiais de atendimento.
  • TELEFONES CESAN:

    115 - chamada gratuita para localidades atendidas pela companhia;

    0800 095 2305 - chamada gratuita exclusiva para Aracruz;

    Se estiver em região não atendida pela Cesan, ligue para (27) 3422-0115, neste telefone a chamada é tarifada, mas também há atendimento pelo WhatsApp.

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