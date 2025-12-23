Então é Natal!

Dicas de presentes de última hora para garimpar na Glória e em Laranjeiras

Polos comerciais de Vila Velha e da Serra têm lojas com produtos para agradar diferentes perfis de clientes e sem pesar no bolso

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 19:07

O Natal está batendo à porta e, como em todos os anos, há consumidores que ainda vão às compras em busca de presentes. Para essa turma de última hora, em Vila Velha, o bairro Glória surge como alternativa para quem busca variedade a preços acessíveis. Reconhecida como um dos principais polos de moda do Espírito Santo, a região concentra lojas de roupas e acessórios com opções para diferentes estilos e faixas de preço. Já para quem prefere resolver as compras sem sair da Serra, o centro de Laranjeiras aparece como opção prática, reunindo promoções e produtos típicos do período de fim de ano.

Na Glória, as lojas vão funcionar das 9 às 16 horas na quarta-feira (24), véspera do Natal. Entre os destaques, estão os acessórios, que seguem como escolha prática e acessível. Na loja Doce Facinho Biju, por exemplo, as bolsas de praia aparecem como uma das apostas para o verão, com preços que variam entre R$ 80 e R$ 130, além de colares e outros itens voltados a quem busca presentes versáteis. O espaço também oferece acessórios a partir de R$ 15 e maquiagens, como gloss de mel e de morango, encontrados a partir de R$ 10.

Outra opção bastante procurada são as bolsas e os brincos vendidos em lojas especializadas da região. Na Império Bolsas e Acessórios, os brincos custam a partir de R$ 19,90, enquanto as bolsas podem ser encontradas a partir de R$ 59,90. Segundo a proprietária, Katyusia Oliveira, os modelos dourados ganham destaque nesta época, especialmente por serem associados às festas de ano-novo.

Katyusia Oliveira diz que modelos dourados de bolsas ganham destaque no ano-novo Crédito: Vitor Jubini

As comerciantes relatam ainda que os acessórios seguem entre os itens mais procurados neste fim de ano. Entre as tendências que voltaram a ganhar força estão peças maximalistas, brincos com elementos naturais, gargantilhas, brincos assimétricos e peças com detalhes em crochê.

Além dos acessórios, a Glória também atrai consumidores interessados em roupas alinhadas às tendências do verão. Lojas da região oferecem peças em cores tradicionais do Natal, como o vermelho, além de tecidos que seguem em alta, como o crochê, ampliando as possibilidades para quem busca presentear com vestuário.

A diversidade se estende à moda plus size. Na loja Tati Plus Size, há opções de roupas joviais, com conjuntos a partir de R$ 189,90, além de vestidos e macaquinhos que atendem diferentes gostos e ocasiões. As peças lisas aparecem como alternativa para quem prefere um visual mais discreto para as celebrações de fim de ano.

Graziely Barreto destaca as saídas de praia em crochê como tendência para o verão Crédito: Vitor Jubini

Alternativas de vestuário podem ser encontradas na loja Grazi Modas, que trabalha com peças slim do PP ao G. No local, é possível encontrar roupas de diferentes estilos para as festividades, como vestidos longos e curtos, conjuntos e saídas de praia em crochê, tendência em alta neste verão.

A proprietária Graziely Barreto atua no Polo da Glória há mais de 14 anos e cita que a região reúne diversas possibilidades para quem busca presentes de Natal. Há opões que vão além do vestuário, incluindo lojas de cama, brinquedos e produtos de beleza. Segundo ela, a maior procura costuma acontecer na véspera do Natal.

Alternativas em Laranjeiras

Já em Laranjeiras, entre as opções está a Elegance Boutique. As peças femininas podem ser encontradas a partir de R$ 159,90, enquanto toda a linha masculina está com 50% de desconto, com preços a partir de R$ 45, ampliando as possibilidades para quem procura presentes ou roupas para usar nas celebrações de Natal e ano-novo.

A Taco aposta em promoções na moda masculina. As bermudas 100% algodão estão disponíveis em diversos tamanhos e cores, enquanto as camisas básicas entram em oferta no formato de combo: ao levar três peças, cada uma sai por R$ 49,90, permitindo variar cores tradicionais das festas, como vermelho e verde.

Camisas básicas estão em oferta nas compras em formato de combo em Laranjeiras Crédito: Vitor Jubini

Os calçados também aparecem como opção prática para quem deixou a escolha para a última hora. Na Omara Calçados, há modelos sociais masculinos a partir de R$ 160, além de sandálias a partir de R$ 49,90. A loja ainda oferece calçados infantis, com numeração do 18 ao 36, a partir de R$ 39,90, além de bolsas escolares, vendidas em kits ou separadamente, com valores a partir de R$ 150.

Calçados aparecem como opção de presente em loja de Laranjeiras Crédito: Vitor Jubini

Para quem prefere acessórios, o centro de Laranjeiras reúne lojas com opções como relógios e óculos, itens que figuram entre os mais procurados neste período. Na loja Bahamas, os relógios estão disponíveis a partir de R$ 279, enquanto os óculos podem ser encontrados por R$ 179.

