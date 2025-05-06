No próximo dia 15 de maio, empresas capixabas vão poder ter acesso a crédito com juros mais baixos e orientação especializada. A Rodada de Crédito 2025 está sendo promovida pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).
Durante a Rodada de Crédito, que ocorrerá no auditório da Findes, das 8h às 12h, as empresas poderão receber orientações sobre as melhores soluções de capital de giro automático para seu negócio, com condições competitivas de financiamento. O atendimento será feito por agentes capacitados para simular operações e encaminhar propostas de forma digital e simplificada.
“Por meio dos correspondentes bancários, em parceria com a Findes e o Sebrae, o Bandes amplia o acesso ao crédito, atendendo empresas em todas as regiões do Espírito Santo. O atendimento é personalizado e ágil, com crédito automático de até R$ 300 mil para empresas com mais de um ano de funcionamento”, destaca a gerente de Negócios do Bandes, Danielle Corradi.
Os correspondentes bancários atuam como uma ponte entre o banco e o empreendedor, facilitando o acesso a serviços como análise de propostas, esclarecimento de pendências, coleta de assinaturas e acompanhamento de contratos. O processo é 100% digital, garantindo rapidez e eficiência desde a solicitação até a liberação do crédito.
Bandes vai fazer rodada de crédito para empresas com juros mais baixos -
Condições operacionais:
- Bandes Giro Automático
- Valor financiável: de R$ 25 mil até R$ 300 mil
- Taxas de juros: 0,4% ao mês + CDI*
- Carência: até 3 meses
- Prazo total: até 36 meses
- *bônus de pontualidade de 0,25% ao ano + bônus de liderança feminina de 0,5% ao ano.