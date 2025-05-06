Bandes vai fazer rodada de crédito para empresas com juros mais baixos

Rodada de Crédito vai ocorrer no auditório da Findes, no dia 15, das 8h às 12h Crédito: Pixabay

Durante a Rodada de Crédito, que ocorrerá no auditório da Findes, das 8h às 12h, as empresas poderão receber orientações sobre as melhores soluções de capital de giro automático para seu negócio, com condições competitivas de financiamento. O atendimento será feito por agentes capacitados para simular operações e encaminhar propostas de forma digital e simplificada.

“Por meio dos correspondentes bancários, em parceria com a Findes e o Sebrae, o Bandes amplia o acesso ao crédito, atendendo empresas em todas as regiões do Espírito Santo. O atendimento é personalizado e ágil, com crédito automático de até R$ 300 mil para empresas com mais de um ano de funcionamento”, destaca a gerente de Negócios do Bandes, Danielle Corradi.

Os correspondentes bancários atuam como uma ponte entre o banco e o empreendedor, facilitando o acesso a serviços como análise de propostas, esclarecimento de pendências, coleta de assinaturas e acompanhamento de contratos. O processo é 100% digital, garantindo rapidez e eficiência desde a solicitação até a liberação do crédito.

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