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Trump, China, inflação e juros altos: saiba como isso afeta seu dinheiro

Economista e assessora de investimentos falam sobre os efeitos na economia das tarifas impostas por Trump e os impactos nos juros e na inflação

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 14:02

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 abr 2025 às 14:02
Tarifaço do Trump, respostas da China e guerra comercial. Nas últimas semanas, esses assuntos estiveram entre os mais comentados em todo o mundo, diante das incertezas na economia a partir das decisões tomadas pelos Estados Unidos de taxar produtos de outros países. 
Esse tema pode parecer um pouco distante do dia a dia aqui no Brasil e no Espírito Santo, por exemplo, mas muito do que acontece no mundo acaba se conectando com nossa vida e nosso dinheiro. 
E é para ajudar a explicar melhor como todos esses movimentos, aliados à perspectiva de alta da taxa de juros e inflação, se conectam com você que Tá no Lucro, editoria de finanças e empreendedorismo de A Gazeta, realizou uma live com o tema: Trump, China, inflação e juros altos: e você com isso?
Cecília Perini e Erika Almeida vão participar de live sobre efeitos da guerra comercial com seu dinheiro
Cecília Perini e Erika Almeida participaram de live sobre efeitos da guerra comercial com seu dinheiro Crédito: Divulgação
A transmissão teve como convidadas Erika Almeida, membro do Comitê de Economia e Finanças do IBEF-ES e assessora de investimentos, e Cecília Perini, economista e líder da XP no Espírito Santo. Elas ajudaram a explicar a relação do que está acontecendo no mundo com o seu dinheiro. A mediação foi da jornalista Leticia Orlandi.

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