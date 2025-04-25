Trump, China, inflação e juros altos: saiba como isso afeta seu dinheiro

Tarifaço do Trump, respostas da China e guerra comercial. Nas últimas semanas, esses assuntos estiveram entre os mais comentados em todo o mundo, diante das incertezas na economia a partir das decisões tomadas pelos Estados Unidos de taxar produtos de outros países.

Esse tema pode parecer um pouco distante do dia a dia aqui no Brasil e no Espírito Santo, por exemplo, mas muito do que acontece no mundo acaba se conectando com nossa vida e nosso dinheiro.

E é para ajudar a explicar melhor como todos esses movimentos, aliados à perspectiva de alta da taxa de juros e inflação, se conectam com você que Tá no Lucro, editoria de finanças e empreendedorismo de A Gazeta, realizou uma live com o tema: Trump, China, inflação e juros altos: e você com isso?

Cecília Perini e Erika Almeida participaram de live sobre efeitos da guerra comercial com seu dinheiro Crédito: Divulgação