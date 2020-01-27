Só com mais educação bikes e patinetes compartilhadas darão certo

Bicicleta da Yellow em cima de ponto de ônibus Crédito: Renan Bagatelli

Os olhares mais atentos nas ruas de Vitória já tinham percebido o sumiço das bicicletas “amarelinhas” desde o final de novembro . As patinetes, alvo de tanta polêmica em 2019, continuavam empilhadas nas calçadas, mas cada vez menos eram vistas em atividade.

A promessa de avanço para a mobilidade urbana se concretizou no uso para pequenos trajetos, o que os especialistas denominam de micromobilidade.

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As patinetes eram uma novidade por si só, e o diferencial das bicicletas era o fato de elas não necessitarem de estações: podiam ser estacionadas em qualquer lugar, o que a transformava em um meio de transporte mais eficiente, por permitir um deslocamento amplo e livre, dentro da área delimitada pela empresa. Patinete e bicicleta foram, também, muito usadas para o lazer.

O modelo, contudo, tem mostrado problemas de viabilidade em todo o mundo por seus custos. Sem patrocínio e subsídios, as startups que foram a vanguarda do serviço de aluguel no Brasil tiveram gastos com manutenção que se mostraram cada vez mais altos, principalmente por conta do vandalism o.

A própria logística, com a necessidade de espalhar as bicicletas pela cidade e de reabastecer as patinetes, foi encarecendo a operação e, consequentemente, o custo foi repassado ao consumidor. Quando os preços ficaram mais salgados, no meio do ano passado, foi perceptível a redução sistemática de usuários por Vitória.