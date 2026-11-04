Ex-secretário de cidade da Bahia procurado por homicídio é preso em Vila Velha

Um homem de 46 anos, foragido da Justiça da Bahia e procurado por homicídio, foi preso nesta terça-feira (3) em um apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), Ariomar Vieira dos Santos, conhecido como "Ary Vieira", é suspeito de matar um homem em fevereiro deste ano, no município de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia.
Ariomar é ex-secretário de Obras e Infraestrutura de Alcobaça (2013-2015), também na Bahia, e foi candidato a prefeito do município em 2016, conforme informou o diretor de Operações da Polícia Penal capixaba, Weleson Vieira, à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.
O crime aconteceu em um posto de combustíveis, no Centro de Teixeira de Freitas. Segundo a Polícia Civil da Bahia, o homicídio teria sido motivado por ciúmes. Na ocasião, Ariomar estava acompanhado da namorada, ex-companheira da vítima, identificada como Thiago Guera Correia, de 40 anos.
“Thiago estava no posto de combustível quando Ariomar chegou. A vítima começa a falar algumas coisas, pega um facão e desfere um golpe no vidro de Ariomar, tentando atingi-lo. Nesse momento, (Ary) saca uma pistola e efetua alguns disparos no Tiago. Essa vítima cai ao solo, ele passa por cima e foge”, relatou Weleson.
Toda a ação foi registrada por uma câmera de videomonitoramento (veja vídeo acima).
Segundo o diretor de Operações da PPES, dias depois do crime, Ariomar entregou a arma utilizada à polícia. Na ocasião, ele não foi preso.
Em julho, porém, a Justiça expediu um mandado de prisão contra o ex-secretário. Conforme Weleson, ao tomar conhecimento da decisão, ele fugiu para o Espírito Santo.
A prisão ocorreu após o compartilhamento de informações entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Penal capixaba. As diligências levaram os agentes ao apartamento onde Ariomar estava, na Praia de Itaparica.
“O encontramos por meio de informações compartilhadas pela Polícia Civil da Bahia. Durante as diligências, chegaram até esse edifício. Pedimos autorização à síndica do condomínio. Quando chegamos ao apartamento, o próprio fugitivo abre a porta, então é dada voz de prisão a ele, algemado e conduzido. Não apresentou resistência”, frisou o diretor.
Após a captura, Ariomar foi apresentado no DPJ de Vila Velha, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.
O advogado Alexsandro Santiago, responsável pela defesa de Ariomar, informou que o processo ainda está em andamento e que uma audiência está marcada para novembro. Segundo ele, a defesa confia na inocência do ex-secretário e sustenta que os disparos foram efetuados em legítima defesa.
O advogado afirmou ainda que esse também foi o entendimento da autoridade policial ao concluir o inquérito. Ele ressaltou que ainda não houve decisão judicial definitiva sobre o caso.