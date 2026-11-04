Ex-secretário de cidade da Bahia procurado por homicídio é preso em Vila Velha

Um homem de 46 anos, foragido da Justiça da Bahia e procurado por homicídio, foi preso nesta terça-feira (3) em um apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), Ariomar Vieira dos Santos, conhecido como "Ary Vieira", é suspeito de matar um homem em fevereiro deste ano, no município de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia.





Ariomar é ex-secretário de Obras e Infraestrutura de Alcobaça (2013-2015), também na Bahia, e foi candidato a prefeito do município em 2016, conforme informou o diretor de Operações da Polícia Penal capixaba, Weleson Vieira, à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.





O crime aconteceu em um posto de combustíveis, no Centro de Teixeira de Freitas. Segundo a Polícia Civil da Bahia, o homicídio teria sido motivado por ciúmes. Na ocasião, Ariomar estava acompanhado da namorada, ex-companheira da vítima, identificada como Thiago Guera Correia, de 40 anos.