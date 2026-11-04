Sua casa “estala” durante a noite? Entenda por que isso acontece

É comum que, durante a noite ou nas primeiras horas da manhã, algumas casas e apartamentos emitam pequenos estalos vindos das paredes, do telhado ou do forro. Apesar de o barulho causar preocupação em muitos moradores, na maioria dos casos esse fenômeno é considerado normal e está relacionado às variações de temperatura ao longo do dia.
Segundo Angela Samara Araújo Santiago, docente do curso de Engenharia Civil da Unopar, esses ruídos costumam ocorrer devido à dilatação e à contração dos materiais utilizados na construção.
“Durante o dia, os materiais absorvem calor e se expandem. À medida que a temperatura diminui, principalmente à noite, eles se contraem novamente. Esse movimento, embora seja muito pequeno, pode gerar estalos que fazem parte do comportamento natural da edificação”, explica.
A especialista destaca os fatores que contribuem para esse fenômeno:
1. Mudanças de temperatura são a principal causa
Materiais como concreto, aço, madeira, telhas e estruturas metálicas reagem às variações de temperatura. Quanto maior a diferença entre o calor do dia e o frio da noite, maior a chance de ocorrerem pequenos ruídos.
2. Tipo de material também influencia
Coberturas metálicas, estruturas de madeira e telhados costumam apresentar esse comportamento com mais frequência, justamente porque respondem de forma mais perceptível às mudanças térmicas.
3. Edificações novas também podem apresentar estalos
Nos primeiros anos após a construção, é comum que a estrutura passe por pequenos processos de acomodação dos materiais. Desde que não estejam acompanhados de outros sinais, esses ruídos geralmente não representam risco.
Quando o barulho pode indicar um problema?
Embora os estalos sejam, na maioria das vezes, inofensivos, eles merecem investigação quando passam a ser muito frequentes, aumentam de intensidade ou aparecem acompanhados de rachaduras que crescem com o tempo, portas e janelas que deixam de fechar corretamente, pisos desnivelados ou deformações visíveis na estrutura.
“Nesses casos, é importante buscar a avaliação de um engenheiro civil. A inspeção técnica permite identificar se o ruído faz parte do comportamento normal da construção ou se existe alguma alteração estrutural que exija intervenção”, orienta Angela Samara Araújo Santiago.
Além de observar possíveis mudanças na estrutura, a especialista destaca que realizar manutenções preventivas ajuda a preservar a segurança da edificação. “Fissuras, infiltrações e problemas na cobertura, quando identificados precocemente, costumam ser mais simples de resolver. A manutenção periódica é uma aliada importante para garantir a durabilidade da construção e evitar que pequenos problemas evoluam”, conclui.
Por Leticia Zuim Gonzalez