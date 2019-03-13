Bikes compartilhadas: benefícios não podem ser ofuscados pelo mau uso

Os equipamentos, que auxiliam a mobilidade urbana e promovem o lazer,e, principalmente, virando um obstáculo para pessoas com necessidades especiais. A empresa que oferece o serviço, autorizada pela Prefeitura de Vitória desde o início de fevereiro a atuar na Capital, expõe de modo tímido as regras. Os termos de uso do aplicativo, aquele contrato que pouca gente lê no processo de instalação, dão direcionamentos sobre o estacionamento: “Qualquer local onde seja permitido e gratuito estacionar veículos, preferencialmente em vagas comuns ‘de carro’ e perpendicularmente à via, como se fosse uma moto. Não pare em calçadas ou áreas em que a bike possa atrapalhar a circulação de pedestres e veículos”. A especificação, porém, não exime a start-up de suas responsabilidades: precisa ser mais veemente sobre essas determinações, com campanhas educativas mais visíveis.