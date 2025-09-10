Com orientação

Suplementação para idosos: whey e creatina são opções seguras? Entenda

A suplementação pode trazer benefícios como ganho e manutenção da massa muscular e melhora da força

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:00

O whey protein é considerado um suplemento de alta qualidade Crédito: Shutterstock/ Halk-44

O whey protein e creatina são suplementos consumidos principalmente por quem pratica atividades físicas. Para o público da terceira idade, entretanto, é necessário ter um pouco mais de atenção porque, apesar de benéficos, eles são contraindicados para alguns casos. Por isso, a pergunta que fica é: idoso pode tomar whey protein e creatina?

A suplementação pode trazer benefícios como ganho e manutenção da massa muscular e melhora da força. O whey protein é a proteína do soro do leite, extraída durante o processo de fabricação do queijo. É considerado um suplemento de alta qualidade, pois contém todos os aminoácidos essenciais ao corpo humano, além de ter rápida absorção.

A nutricionista Giselli Prucoli, da MedSênior, explica que, por ser uma proteína de alto valor biológico, ou seja, que fornece todos os aminoácidos essenciais em quantidades adequadas, o suplemento é uma estratégia alimentar valiosa para a saúde. “Ele vai ajudar a combater a perda de massa muscular (sarcopenia), ajudar na recuperação muscular, na melhora da função física e na prevenção de quedas”.

É fundamental consultar um médico ou nutricionista antes de iniciar a suplementação com whey protein, especialmente para idosos com condições crônicas e que não praticam atividade física.

O geriatra Roni Mukamal explica que o idoso pode tomar whey protein, desde que seja com orientação e supervisão médica. “O idoso tem mais necessidade de proteína então e a melhor forma de repor esse componente é através da alimentação, com cernes e ovos, por exemplo, quando isso não suficiente aí, sim, é necessário recorrer à suplementação e hoje o mais usado e recomendado é o whey protein”, descreve o especialista.

E a creatina?

Outro suplemento que caiu no gosto popular é a creatina. Giselli explica que é um composto produzido naturalmente pelo corpo e também pode ser encontrada em alimentos de origem animal, como carnes e peixes. Ela atua principalmente no fornecimento rápido de energia para as células musculares. Ela pode ser suplementada quando o paciente precisa tratar um quadro de sarcopenia, por exemplo.

O idoso também pode tomar creatina, mas isso deve ser feito apenas com recomendação de um médico ou nutricionista. “Embora seja um suplemento seguro, a creatina é contraindicada para pacientes renais e com restrição de ingesta hídrica”, alerta Giselli.

A creatina para idosos é para aumento da massa muscular e força, melhora da função cognitiva, a prevenção de quedas, o fortalecimento do sistema imunológico e a potencialização da saúde óssea. “Ela deve ser diluída em água ou suco, sendo ideal sempre após alguma refeição e não em jejum. Além disso, para desfrutar de todos os benefícios, o idoso deve utilizá-la em conjunto com um estilo de vida saudável, incluindo alimentação adequada e exercícios regulares, e assim potencializar seus benefícios”, afirma a nutricionista.

