Creatina causa queda de cabelo? Entenda

A queda de cabelo intensa pode ser um sinal de doenças do couro cabeludo Crédito: Shutterstock

creatina é um dos suplementos mais recomendados pelos profissionais da nutrição. Isso porque ela é capaz de proporcionar benefícios para os músculos e todo o corpo. "É um composto natural encontrado nos músculos e no cérebro, essencial para o fornecimento de energia durante atividades de alta intensidade e curta duração", explica a endocrinologista Gisele Lorenzoni.

Mas será que o uso de creatina pode causar queda de cabelo? A médica explica que não há evidências robustas de que a creatina cause queda de cabelo. "Alguns estudos sugerem que ela pode aumentar os níveis de DHT (dihidrotestosterona), que está associado à calvície androgenética em indivíduos geneticamente predispostos". suplemento melhora a força, o desempenho físico, a recuperação muscular e pode ter benefícios cognitivos, especialmente em populações com déficits de energia cerebral.A médica explica que. "Alguns estudos sugerem que ela pode aumentar os níveis de DHT (dihidrotestosterona), que está associado à calvície androgenética em indivíduos geneticamente predispostos".

não está diretamente ligada à queda de cabelo. "Existe a suspeita de que o uso da creatina possa aumentar os níveis de diidrotestosterona (DHT), um hormônio associado à A dermatologista Emilly Neves também reforça que a creatina. "Existe a suspeita de que o uso da creatina possa aumentar os níveis de diidrotestosterona (DHT), um hormônio associado à alopecia androgenética (calvície). Os estudos sobre essa relação ainda são limitados e inconclusivos, portanto até o momento não há evidência científica robusta que associe creatina e queda capilar".

A dermatologista conta que a queda de cabelo intensa pode ser um sinal de doenças do couro cabeludo ou alterações da saúde do corpo, portanto é importante investigar as causas de queda para iniciar o tratamento.

Existem vários fatores associados, como:





Genéticos: alopecia androgenética, tanto em homens quanto em mulheres.





Hormonais: alterações no ciclo menstrual, pós-parto, menopausa, andropausa, doenças da tireoide.





Nutricionais: deficiência de ferro, zinco, vitaminas D e do complexo B, além de proteínas.





Estresse físico ou emocional intenso.





Doenças autoimunes, como a alopecia areata, lúpus, artrite reumatoide.





Infecções: influenza, covid, gastroenterite, micoses do couro cabeludo.





Química agressiva nos fios, como alisamentos.





Medicamentos, como antidepressivos, anticoncepcionais, antibióticos, anticonvulsivantes.





Cuidados inadequados com o cabelo: penteados apertados, dormir de cabelo molhado, má higiene.





Estilo de vida: má alimentação, sedentarismo, tabagismo, excesso de bebida alcoólica.



Para evitar a queda de cabelo, Emilly conta que o ideal é manter uma alimentação balanceada rica em proteínas, vitaminas e minerais, que são essenciais para manter os fios espessos e saudáveis. "Evitar o estresse excessivo com práticas de relaxamento e boa qualidade de sono ajudam a prevenir queda capilar intensa. Além de manter o couro cabeludo limpo, usar produtos adequados ao tipo de cabelo e evitar o uso excessivo de químicas", diz a dermatologista. Também é recomendado evitar trações excessivas e excesso de calor.

Benefícios da creatina

A nutricionista Catiene Chieppe conta que, quando consumida em forma de suplementação, a creatina influencia diretamente no aumento da força, já que eleva a quantidade do nutriente no músculo esquelético. "Além disso, ela ajuda na reposição de Adenosina Trifosfato (ATP), responsável pelo armazenamento de energia. Esse fator, somado à síntese proteica muscular e prática de exercícios físicos regularmente estimula o aumento da massa livre de gordura e é muito importante para a hipertrofia", diz.

Entre os benefícios do consumo, pode-se destacar o fornecimento de energia para as células musculares, a melhora da performance nos treinos, o combate da fadiga e aceleramento da recuperação muscular, além de colaborar para o ganho de massa muscular. A presença no organismo contribui com o aumento das fibras musculares. "Isso ocorre por meio da proliferação de células satélites, que, por sua vez, auxiliam na recuperação muscular", conta a nutricionista.

A nutricionista diz que, entre os suplementes disponíveis no mercado, a creatina é um dos mais estudados e com comprovação científica. "É seguro e não tem nenhuma relação com qualquer tipo de efeito colateral, podendo ser utilizado por diabéticos e idosos", ressalta Catiene Chieppe.