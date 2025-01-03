Calor aumenta risco de infarto no verão; saiba como se proteger

01

Mantenha-se hidratado

A desidratação é um dos maiores vilões do verão, afetando diretamente a saúde cardiovascular. Quando o corpo perde líquidos, o sangue se torna mais espesso, o que eleva a pressão arterial e sobrecarrega o coração. Para evitar esses efeitos, é essencial manter-se bem hidratado, bebendo água regularmente ao longo do dia, especialmente em ambientes quentes ou durante atividades físicas. Evite bebidas com cafeína ou álcool, pois elas podem intensificar a desidratação e acelerar os batimentos cardíacos.



02

Evite exposição direta ao sol

A exposição prolongada ao sol também contribui para a desidratação e aumenta a pressão sobre o sistema cardiovascular. Nos dias mais quentes, evite o sol entre as 10h e as 16h, use chapéus, óculos escuros e protetor solar, e busque sombra sempre que possível. Em casa, mantenha o ambiente fresco com ventiladores ou ar-condicionado e durma em um local refrigerado, o que ajuda a reduzir o estresse cardiovascular e melhora o descanso.



03

Faça refeições leves e reduza o consumo de álcool

Uma alimentação desregrada, com excessos de frituras, gorduras e álcool, pode sobrecarregar o sistema digestivo e o coração. Para proteger a saúde cardiovascular, prefira refeições leves, com frutas, vegetais, peixes e grãos integrais, que ajudam a controlar o colesterol e a pressão arterial. O consumo excessivo de álcool também aumenta o risco cardiovascular, por isso, modere a ingestão e intercale com água para evitar complicações, como arritmias.



04

Evite o estresse e faça atividades físicas

O estresse causado pelo trânsito intenso durante as viagens de fim de ano pode aumentar a pressão arterial e o risco de infarto, devido à combinação de estresse, poluição e inatividade física. Para reduzir esses efeitos, escolha horários mais tranquilos para viajar e adote estratégias de relaxamento, como respiração, meditação ou caminhadas ao ar livre. Além disso, pratique exercícios moderados, como caminhadas e natação, evitando atividades pesadas nos horários mais quentes. Lembre-se de se hidratar bem para proteger o coração e evitar sobrecargas.



05

Evite o tabagismo e faça check-ups regulares