Calor aumenta risco de infarto no verão; saiba como se proteger

O verão começou. E com ele, muitas pessoas acabam exagerando na alimentação e no consumo de bebidas alcoólicas. Esses fatores podem prejudicar ainda mais a saúde do coração.
Um estudo que analisou mais de 283 mil casos de ataques cardíacos revelou que o número de infartos aumenta, em média, 20% durante a virada do ano e cerca de 10% nas férias de verão.
“Quando as temperaturas ultrapassam os 30ºC, nosso corpo passa por um processo de vasodilatação, isso ocorre quando os vasos sanguíneos se expandem para tentar regular a temperatura interna. Esse processo provoca mudanças na pressão arterial, o que pode tornar o coração mais vulnerável a problemas como arritmias, desmaios e até infarto”, diz o cardiologista Helio Hayato Guimarães Hiwatashi, do Grupo Med+.
Além disso, o calor provoca a desidratação, um dos fatores mais perigosos durante o verão. A desidratação reduz a quantidade de sangue circulante, fazendo com que o coração tenha que trabalhar mais para manter a pressão arterial estável.
“Esse esforço extra, combinado com a espessura do sangue, que aumenta devido à perda de líquidos, eleva também o risco de um acidente vascular cerebral (AVC)"
Adotar medidas preventivas é fundamental para reduzir os riscos e proteger a saúde do coração, especialmente no verão.
5 dicas para reduzir os riscos de infarto
01
Mantenha-se hidratado
A desidratação é um dos maiores vilões do verão, afetando diretamente a saúde cardiovascular. Quando o corpo perde líquidos, o sangue se torna mais espesso, o que eleva a pressão arterial e sobrecarrega o coração. Para evitar esses efeitos, é essencial manter-se bem hidratado, bebendo água regularmente ao longo do dia, especialmente em ambientes quentes ou durante atividades físicas. Evite bebidas com cafeína ou álcool, pois elas podem intensificar a desidratação e acelerar os batimentos cardíacos.
02
Evite exposição direta ao sol
A exposição prolongada ao sol também contribui para a desidratação e aumenta a pressão sobre o sistema cardiovascular. Nos dias mais quentes, evite o sol entre as 10h e as 16h, use chapéus, óculos escuros e protetor solar, e busque sombra sempre que possível. Em casa, mantenha o ambiente fresco com ventiladores ou ar-condicionado e durma em um local refrigerado, o que ajuda a reduzir o estresse cardiovascular e melhora o descanso.
03
Faça refeições leves e reduza o consumo de álcool
Uma alimentação desregrada, com excessos de frituras, gorduras e álcool, pode sobrecarregar o sistema digestivo e o coração. Para proteger a saúde cardiovascular, prefira refeições leves, com frutas, vegetais, peixes e grãos integrais, que ajudam a controlar o colesterol e a pressão arterial. O consumo excessivo de álcool também aumenta o risco cardiovascular, por isso, modere a ingestão e intercale com água para evitar complicações, como arritmias.
04
Evite o estresse e faça atividades físicas
O estresse causado pelo trânsito intenso durante as viagens de fim de ano pode aumentar a pressão arterial e o risco de infarto, devido à combinação de estresse, poluição e inatividade física. Para reduzir esses efeitos, escolha horários mais tranquilos para viajar e adote estratégias de relaxamento, como respiração, meditação ou caminhadas ao ar livre. Além disso, pratique exercícios moderados, como caminhadas e natação, evitando atividades pesadas nos horários mais quentes. Lembre-se de se hidratar bem para proteger o coração e evitar sobrecargas.
05
Evite o tabagismo e faça check-ups regulares
O cigarro é um dos principais responsáveis pelo aumento do risco de doenças cardiovasculares. Combinado ao calor e à poluição do verão, o tabagismo pode agravar ainda mais a saúde do coração, provocando vasoconstrição e elevando a pressão arterial. Além disso, para quem tem histórico de doenças cardíacas ou fatores de risco, como hipertensão e colesterol elevado, exames regulares são fundamentais. Durante o verão, o calor pode agravar esses problemas, tornando ainda mais importante manter consultas periódicas com seu médico, realizar exames de rotina e seguir as orientações profissionais para garantir a saúde do coração.