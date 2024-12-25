Odiada e amada: veja motivos para você comer a uva-passa

A uva-passa é uma opção prática e cheia de benefícios para uma alimentação saudável Crédito: Shutterstock

Chegou o final de ano e a discussão é a mesma: colocar ou não uva-passa nas refeições? Há quem odeie, mas existe uma parcela da população que ama. A verdade é que a uva-passa é uma opção prática e cheia de benefícios para quem busca uma alimentação saudável. Segundo o nutricionista Júlio Augusto, a uva-passa é o resultado do processo de desidratação da uva fresca, o que concentra seus nutrientes e açúcares naturais, tornando-a uma fonte poderosa de energia e saúde.

Rica em antioxidantes como polifenóis e flavonoides, a uva-passa ajuda a combater os radicais livres, protegendo as células contra o envelhecimento precoce e contribuindo para a saúde da pele e dos tecidos. “Os antioxidantes presentes na uva-passa são fundamentais para neutralizar os radicais livres, responsáveis por acelerar o envelhecimento e danificar as células”.

Júlio Augusto explica que, além disso, a fruta é uma excelente fonte de fibras, essenciais para a saúde digestiva e para o controle do trânsito intestinal. “O alto teor de fibras ajuda a melhorar a digestão e prolonga a sensação de saciedade, o que faz da uva-passa uma aliada importante para quem deseja controlar o peso e a fome entre as refeições”, destaca Júlio da Cunha.

"O consumo regular também favorece a saúde cardiovascular, graças ao potássio, que contribui para a regulação da pressão arterial, e às fibras, que auxiliam na redução do colesterol 'ruim' (LDL)" Júlio Augusto - Nutricionista

Outro benefício pouco conhecido, segundo o especialista, é o apoio à saúde óssea. “A uva-passa contém boro, mineral que ajuda na formação e manutenção dos ossos, especialmente quando combinado ao cálcio, também presente na fruta. Esse mineral é importante para a prevenção da perda de massa óssea e da osteoporose, especialmente em pessoas mais velhas”.

Para a saúde bucal, a uva-passa também traz muitos benefícios, pois contém fitoquímicos como o ácido oleanólico, que inibe o crescimento de bactérias causadoras de cáries e doenças gengivais, tornando-a uma opção doce com efeitos protetores para os dentes, desde que consumida com moderação.

Para diabéticos, Júlio Augusto alerta que o consumo deve ser cuidadoso. Apesar de seu índice glicêmico moderado, a uva-passa contém carboidratos de rápida absorção. “O ideal é consumir pequenas porções, cerca de uma colher de sopa, junto com alimentos ricos em fibras, proteínas ou gorduras saudáveis, o que ajuda a reduzir o impacto na glicose no sangue. Misturar a uva-passa com oleaginosas, como nozes ou amêndoas, é uma ótima estratégia para prolongar a saciedade e evitar picos de açúcar no sangue”, recomenda.