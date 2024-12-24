Cinco alimentos saudáveis que são tradicionais na ceia de Natal

O figo é uma excelente opção de fruta para a ceia, sendo rico em vitamina C, fibras e antioxidantes Crédito: Shutterstock

A ceia de Natal é um dos momentos mais esperados das festas de fim de ano. Um momento de confraternização e de partilha celebrado ao entorno da mesa e, é claro, com muita fartura de alimentos. Mas será que é possível tornar essa celebração mais saudável sem abrir mão do sabor?

A nutricionista Dalyla Formagine, da Unimed Vitória, explica que sim, com escolhas equilibradas e alguns ajustes. “Alguns alimentos típicos da ceia de Natal são ricos em nutrientes e favorecem a saúde como um todo”, comenta. Além disso, é possível fazer substituições nos pratos mais calóricos para deixá-los mais leves.

“Nozes, grão-de-bico, bacalhau, carnes brancas, uva-passas e arroz colorido são opções tradicionais e saudáveis. E para aqueles alimentos mais calóricos, como salpicão e farofa, é possível optar por ingredientes que melhorem o valor nutricional, como substituir a maionese do salpicão por creme de ricota e mesclar a farinha de mandioca da farofa com farelo de aveia”, sugere a especialista.

Ela também reforça que as carnes de aves são mais leves e facilitam a digestão, pois possuem menos gordura do que as carnes vermelhas. “São também uma ótima fonte de proteínas. A forma de preparo sendo assada reduz o valor calórico da preparação e preserva alguns nutrientes, quando comparado com opções fritas ou grelhadas”, indica.

Da mesma forma, as frutas estão todas liberadas. “Elas são fontes de vitaminas, minerais e fibras. São excelentes opções para realçar sabor aos pratos natalinos. O abacaxi, a laranja, o figo, são frutas versáteis que além de incrementar os pratos natalinos, possuem propriedades digestivas”.

E se você está preocupado em estragar sua rotina alimentar por causa da ceia, Dalyla tranquiliza: “quando a alimentação saudável faz parte da rotina, as festas de fim de ano não são um problema. O importante é o equilíbrio nas escolhas alimentares.” Assim, é possível aproveitar o Natal com saúde e sabor, sem comprometer o bem-estar

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