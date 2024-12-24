Cinco alimentos saudáveis que são tradicionais na ceia de Natal

A ceia de Natal é um dos momentos mais esperados das festas de fim de ano. Um momento de confraternização e de partilha celebrado ao entorno da mesa e, é claro, com muita fartura de alimentos. Mas será que é possível tornar essa celebração mais saudável sem abrir mão do sabor?
A nutricionista Dalyla Formagine, da Unimed Vitória, explica que sim, com escolhas equilibradas e alguns ajustes. “Alguns alimentos típicos da ceia de Natal são ricos em nutrientes e favorecem a saúde como um todo”, comenta. Além disso, é possível fazer substituições nos pratos mais calóricos para deixá-los mais leves.
“Nozes, grão-de-bico, bacalhau, carnes brancas, uva-passas e arroz colorido são opções tradicionais e saudáveis. E para aqueles alimentos mais calóricos, como salpicão e farofa, é possível optar por ingredientes que melhorem o valor nutricional, como substituir a maionese do salpicão por creme de ricota e mesclar a farinha de mandioca da farofa com farelo de aveia”, sugere a especialista.
Ela também reforça que as carnes de aves são mais leves e facilitam a digestão, pois possuem menos gordura do que as carnes vermelhas. “São também uma ótima fonte de proteínas. A forma de preparo sendo assada reduz o valor calórico da preparação e preserva alguns nutrientes, quando comparado com opções fritas ou grelhadas”, indica.
Da mesma forma, as frutas estão todas liberadas. “Elas são fontes de vitaminas, minerais e fibras. São excelentes opções para realçar sabor aos pratos natalinos. O abacaxi, a laranja, o figo, são frutas versáteis que além de incrementar os pratos natalinos, possuem propriedades digestivas”.
E se você está preocupado em estragar sua rotina alimentar por causa da ceia, Dalyla tranquiliza: “quando a alimentação saudável faz parte da rotina, as festas de fim de ano não são um problema. O importante é o equilíbrio nas escolhas alimentares.” Assim, é possível aproveitar o Natal com saúde e sabor, sem comprometer o bem-estar
5 alimentos saudáveis para noite de Natal
01
Figo
É uma excelente opção de fruta para a ceia, sendo rico em vitamina C, fibras e antioxidantes. “Ele ajuda na saciedade e na digestão, sendo ótimo para equilibrar pratos mais pesados”, destaca Dalyla. Além disso, o figo pode ser utilizado em saladas, pratos principais e até em sobremesas, agregando sabor e valor nutricional.
02
Peru
A carne de peru é uma opção leve e muito presente nas ceias natalinas. “Por ser uma carne branca, o peru possui menos gordura que as carnes vermelhas, facilitando a digestão”, explica a nutricionista. O peru é também uma ótima fonte de proteínas e vitaminas B6 e B3, essenciais para a manutenção da massa muscular e do sistema imunológico. Dalyla recomenda prepará-lo assado para reduzir o valor calórico e preservar os nutrientes.
03
Bacalhau
Tradicional em muitas famílias, o bacalhau é uma escolha saudável para o Natal. Rico em ômega 3, esse peixe contribui para a saúde cardiovascular e ajuda a melhorar os níveis de colesterol. “O bacalhau é uma proteína leve e muito versátil, que pode ser preparada de várias formas, mantendo o sabor e os benefícios”, comenta Dalyla. É uma opção nutritiva para variar o cardápio.
04
Romã
É uma fruta cheia de simbolismo e benefícios para a saúde. Dalyla ressalta que ela é rica em vitamina C e fibras, ajudando na digestão e fortalecendo o sistema imunológico. “Além disso, estudos indicam que a romã possui propriedades que ajudam na proteção contra o câncer”, explica. Ela pode ser usada em saladas, acompanhamentos e até em bebidas para decorar a mesa.
05
Frutas secas
Nozes, damascos e castanhas são opções deliciosas e nutritivas para a ceia. Elas são ricas em vitaminas A, C, E e K, além de favorecerem o trânsito intestinal e contribuírem para a saciedade. “As frutas secas são muito versáteis e podem ser usadas em saladas, pratos principais e sobremesas, trazendo textura e sabor”, indica a nutricionista.