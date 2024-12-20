7 alimentos com probióticos para incluir na dieta

Os alimentos com probióticos fortalecem o sistema imunológico e mantêm a saúde do intestino Crédito: Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock

Os probióticos são bactérias benéficas que desempenham um papel importante na saúde intestinal e no fortalecimento do sistema imunológico. Eles podem ser encontrados em alimentos fermentados, como iogurte natural, kefir e kombucha, ou adicionados intencionalmente durante o processo de fabricação.

Esse processo de fermentação permite o crescimento de bactérias, como lactobacilos e bifidobactérias, que promovem o bem-estar do organismo, em especial da flora intestinal, conjunto de microrganismos que vivem no intestino. Eles têm funções essenciais como a digestão de nutrientes, produção de vitaminas e fortalecimento da imunidade, além de prevenir inflamações, melhorar a digestão e o bem-estar geral.

“Os alimentos probióticos ajudam a equilibrar a flora intestinal, melhoram a digestão, fortalecem o sistema imunológico, a saúde mental , pois a flora intestinal possui uma forte relação com o cérebro, e aliviam problemas como a síndrome do intestino irritável”, acrescenta o cardiologista Dr. Roberto Yano.

Além disso, o médico também destaca que os probióticos auxiliam o corpo na absorção de vitaminas e minerais, potencializando a utilização dos nutrientes da alimentação, o que contribui para o aprimoramento de diversas funções do organismo. “Eles também são aliados do coração, ajudando a reduzir o colesterol e combater inflamações, protegendo, assim, a saúde cardiovascular”, ressalta.

Abaixo, confira alguns alimentos probióticos para incluir na dieta. Eles são feitos por meio da fermentação, em que microrganismos transformam os açúcares do alimento, ajudando a preservá-lo e trazendo benefícios para a saúde do intestino.

1. Iogurte natural

O iogurte natural é uma excelente fonte de bactérias boas, que ajudam a regular o intestino e fortalecem a imunidade.

2. Kefir

O kefir é rico em probióticos e auxilia na saúde digestiva, melhorando a absorção de nutrientes e promovendo equilíbrio intestinal.

A kombucha contém antioxidantes que combatem os radicais livres no organismo Crédito: Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock

3. Kombucha

A kombucha contribui para a saúde digestiva e fornece antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no organismo.

4. Chucrute

Chucrute é um fermentado natural que reforça a flora intestinal, ajudando no bem-estar geral e na digestão.

5. Kimchi

O kimchi é um fermentado que promove o equilíbrio intestinal e contém nutrientes importantes para a saúde do sistema imunológico.

6. Missô

O missô ajuda a restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal e é uma ótima fonte de proteínas e minerais.

7. Tempeh

O tempeh é uma proteína vegetal fermentada que melhora a digestão e apoia a saúde intestinal com seus probióticos naturais.