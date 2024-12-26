Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 7 dicas para se recuperar dos excessos das festas de fim de ano
Com cautela

7 dicas para se recuperar dos excessos das festas de fim de ano

Confira estratégias práticas e simples para desinchar, recuperar o equilíbrio do corpo e começar o ano com bem-estar

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2024 às 06:01
Pepinos
Aposte em alimentos diuréticos como o pepino Crédito: Shutterstock/ itor
As festas de fim de ano são marcadas por reuniões especiais, mesas fartas e, muitas vezes, exageros à mesa e no copo. Após tantos brindes e pratos deliciosos, é comum sentir os efeitos dessa mudança na rotina: inchaço, cansaço, desconforto digestivo, ganho de peso e até desidratação.
Para retomar o equilíbrio e começar o novo ano com energia e bem-estar, aposte em estratégias do médico nutrólogo Nataniel Viuniski, da Herbalife, que vão ajudar você a se recuperar!

1. Hidrate-se bem

Depois de exagerar, aumente o consumo de água ou chás como o chá verde sem açúcar, seguindo a recomendação de ingerir pelo menos 50 ml por quilo de peso diariamente. Por exemplo, uma pessoa de 70 kg deve beber 3,5 litros de água. “A hidratação ajuda no funcionamento dos rins e do intestino, contribuindo para eliminar toxinas e para que as funções do organismo aconteçam”. 
Dicas: além da água, vale apostar em chás gelados sem açúcar, água de coco e sucos pouco calóricos, como o de limão.

2. Dê uma pausa nas bebidas alcoólicas

O álcool pode levar até 72 horas (ou seja, três dias!) para ser completamente eliminado do organismo, dependendo da quantidade consumida. Lembre-se que não existe uma quantidade recomendada para ingerir bebidas alcoólicas, então a regra é a moderação. Portanto, evite ingerir bebidas alcoólicas em dias seguidos para permitir que o fígado se recupere e desempenhe suas funções em desintoxicar o organismo.
Dica: a sua saúde e bem-estar é mais importante que a opinião dos outros, por isso foque nas bebidas saudáveis se decidir não ingerir bebidas alcoólicas.

3. Inclua os chás na sua rotina

Infusões de chá mate, chá verde, hortelã, gengibre, chá de hibiscus e dente-de-leão, bem como bebidas à base de guaraná natural são excelentes aliados para oferecer sensação de energia e antioxidantes que contribuem para o bom funcionamento do organismo.
Dica: prepare a sua bebida à base de chá ou guaraná, podendo beber bem gelada ou quente conforme o caso.

4. Priorize alimentos leves e naturais

Após as festas, opte por refeições com alimentos ricos em fibras e nutrientes, como frutas, vegetais e grãos integrais, que fornecem fibras que ajudam na digestão, ao mesmo tempo em que promovem sensação de leveza.
Dica: evite preparos gordurosos com esses alimentos. Prefira consumi-los cozidos ou refogados usando pouco óleo.

5. Movimente-se

Faça uma caminhada leve ou exercícios de baixa intensidade para estimular o metabolismo. Depois, aproveite para relaxar com um banho de mar ou outra atividade junto à natureza.
Dica: lembre-se que é preciso ficar um pouco ofegante com as passadas. Nada de andar como se estivesse fazendo compras, se for caminhar, que seja como quem está fugindo da chuva.

6. Aposte em alimentos diuréticos

Pepino, aipo, melancia, melão, abacaxi... Todos eles são alimentos ricos em água e possuem propriedades diuréticas naturais, além de minerais essenciais, como potássio e magnésio, que ajudam a reequilibrar o corpo após os excessos.
Dica: experimente incorporá-los a sucos, saladas ou mesmo no seu shake proteico favorito.

7. Reduza o sal

O sódio em excesso favorece a retenção de líquidos, aumentando o inchaço e o desconforto dos exageros das festas de fim de ano. Portanto, modere seu no preparo dos alimentos e evite os “salgadinhos”, que costumam ser ricos em sódio.
Dica: dê preferência a temperos naturais, como ervas e especiarias, para realçar o sabor das refeições sem prejudicar o organismo.

Veja Também

Verão: veja quantos litros de água devemos beber por dia

Protetor solar para o verão: 15 opções para cuidar da pele

Odiada e amada: veja motivos para você comer a uva-passa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados