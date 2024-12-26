7 dicas para se recuperar dos excessos das festas de fim de ano

Aposte em alimentos diuréticos como o pepino Crédito: Shutterstock/ itor

As festas de fim de ano são marcadas por reuniões especiais, mesas fartas e, muitas vezes, exageros à mesa e no copo. Após tantos brindes e pratos deliciosos, é comum sentir os efeitos dessa mudança na rotina: inchaço, cansaço, desconforto digestivo, ganho de peso e até desidratação.

Para retomar o equilíbrio e começar o novo ano com energia e bem-estar, aposte em estratégias do médico nutrólogo Nataniel Viuniski, da Herbalife, que vão ajudar você a se recuperar!

1. Hidrate-se bem

Depois de exagerar, aumente o consumo de água ou chás como o chá verde sem açúcar, seguindo a recomendação de ingerir pelo menos 50 ml por quilo de peso diariamente. Por exemplo, uma pessoa de 70 kg deve beber 3,5 litros de água. “A hidratação ajuda no funcionamento dos rins e do intestino, contribuindo para eliminar toxinas e para que as funções do organismo aconteçam”.

Dicas: além da água, vale apostar em chás gelados sem açúcar, água de coco e sucos pouco calóricos, como o de limão.

2. Dê uma pausa nas bebidas alcoólicas

O álcool pode levar até 72 horas (ou seja, três dias!) para ser completamente eliminado do organismo, dependendo da quantidade consumida. Lembre-se que não existe uma quantidade recomendada para ingerir bebidas alcoólicas, então a regra é a moderação. Portanto, evite ingerir bebidas alcoólicas em dias seguidos para permitir que o fígado se recupere e desempenhe suas funções em desintoxicar o organismo.

Dica: a sua saúde e bem-estar é mais importante que a opinião dos outros, por isso foque nas bebidas saudáveis se decidir não ingerir bebidas alcoólicas.

3. Inclua os chás na sua rotina

Infusões de chá mate, chá verde, hortelã, gengibre, chá de hibiscus e dente-de-leão, bem como bebidas à base de guaraná natural são excelentes aliados para oferecer sensação de energia e antioxidantes que contribuem para o bom funcionamento do organismo.

Dica: prepare a sua bebida à base de chá ou guaraná, podendo beber bem gelada ou quente conforme o caso.

4. Priorize alimentos leves e naturais

Após as festas, opte por refeições com alimentos ricos em fibras e nutrientes, como frutas, vegetais e grãos integrais, que fornecem fibras que ajudam na digestão, ao mesmo tempo em que promovem sensação de leveza.

Dica: evite preparos gordurosos com esses alimentos. Prefira consumi-los cozidos ou refogados usando pouco óleo.

5. Movimente-se

Faça uma caminhada leve ou exercícios de baixa intensidade para estimular o metabolismo. Depois, aproveite para relaxar com um banho de mar ou outra atividade junto à natureza.

Dica: lembre-se que é preciso ficar um pouco ofegante com as passadas. Nada de andar como se estivesse fazendo compras, se for caminhar, que seja como quem está fugindo da chuva.

6. Aposte em alimentos diuréticos

Pepino, aipo, melancia, melão, abacaxi... Todos eles são alimentos ricos em água e possuem propriedades diuréticas naturais, além de minerais essenciais, como potássio e magnésio, que ajudam a reequilibrar o corpo após os excessos.

Dica: experimente incorporá-los a sucos, saladas ou mesmo no seu shake proteico favorito.

7. Reduza o sal

O sódio em excesso favorece a retenção de líquidos, aumentando o inchaço e o desconforto dos exageros das festas de fim de ano. Portanto, modere seu no preparo dos alimentos e evite os “salgadinhos”, que costumam ser ricos em sódio.