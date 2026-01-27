Entenda

Qual o segredo da elogiada pele de Ana Paula Renault do BBB 26? Dermatologista explica

Além dos cuidados diários, os procedimentos em consultório foram pensados para tentar manter a naturalidade

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:23

Ana Paula tem uma pele clara, que naturalmente envelhece mais rápido, com aparecimento de rugas e flacidez Crédito: Reprodução @Anapaularenault

Dez anos depois, Ana Paula Renault está de volta ao BBB. A sister continua franca, direta e polêmica, mas o que também tem chamado a atenção é a aparência saudável aos 44 anos. A Veterana tem sido elogiada pelos cuidados com a pele e a responsável por todo esse frisson é a dermatologista Bruna Rezende.

Mineira e formada há 15 anos, a médica conta como foi a convencer a jornalista a seguir determinados procedimentos estéticos, já que ela tinha pavor de ficar irreconhecível. "Desde o início, Ana Paula deixou claro que a sua intenção era uma aparência cada vez mais natural e harmônica. Então, alinhamos um tratamento para estimular e devolver o colágeno, mantendo o contorno do rosto".

A relação profissional com Ana Paula começou de forma espontânea. "A gente se conheceu por amigos em comum, na vida social de São Paulo. Ela também me acompanhava nas redes sociais, e eu já a conhecia da edição anterior do BBB. Acabamos criando uma amizade e ela começou a frequentar o consultório", conta.

Quando iniciou o acompanhamento, a apresentadora tinha melasma [condição comum da pele que causa manchas, geralmente no rosto, resultando em um tom de pele irregular mais evidente]. "Ela tinha uma mancha bem mais escura na bochecha e havia feito pouquíssimos tratamentos até então", lembra.

Segundo a dermatologista, o tipo de pele de Ana Paula exigia atenção redobrada. "Ela tem uma pele clara, que naturalmente envelhece mais rápido, com aparecimento de rugas e flacidez antes do que costuma acontecer em peles morenas ou negras".

A partir disso, foi estruturada uma rotina rigorosa de cuidados. "A gente sempre reforçou a importância do filtro solar e foi adequando toda a rotina de skincare, equilibrando ácidos, hidratantes e antioxidantes ao longo dos anos."

Os procedimentos

Além dos cuidados diários, os procedimentos em consultório foram pensados para tentar manter a naturalidade, como Ana Paula desejava. "Começamos a fazer lasers para estímulo de colágeno, justamente para manter a sustentação do rosto e um resultado natural, sem modificar o formato facial", explica.

Entre eles, está o laser Fotona. "É um laser de rejuvenescimento global da face, melhora poros, textura da pele e flacidez." Outro tratamento foi o laser de pico, voltado ao melasma. "Ele ajudou muito no clareamento das manchas, praticamente controlando o quadro."

A médica reforça que existe um mito em torno da idade ideal para começar a cuidar da pele. "Quanto antes você começa, menos procedimentos precisa fazer ao longo da vida. Mas quem chega ao consultório com 40 anos ou mais, mesmo sem nunca ter feito nada, pode e deve tratar."

Ela faz uma comparação: "É como no ganho de peso. Quando a pessoa procura ajuda depois de ganhar 20 quilos, o processo é mais difícil do que se tivesse ido ao médico ao ganhar dois. Dá para recuperar o tempo perdido, mas o caminho pode ser um pouco mais longo."

Outro receio comum entre pacientes é o medo de exageros. "Hoje, esse é o grande medo de todo mundo: ficar com o rosto deformado ou padronizado", afirma. Para ela, isso passa muito pela conduta do profissional. "As pacientes chegam pedindo para não ficar com o rosto igual ao de todo mundo, para não exagerar, para não mudar demais."

Antes de Ana Paula entrar no BBB, os cuidados foram ainda mais cautelosos. "Um mês antes do programa, eu falei para não fazer nada além de uma sessão de laser. Justamente para não ter risco de inchaço ou marcas." Dentro da casa, os cuidados ficaram restritos à rotina básica. "Ela limpa o rosto, tira a maquiagem, usa os produtos de manhã, à noite, e passa filtro solar. Isso faz muita diferença no dia a dia."

Para a dermatologista, a exposição desse tipo de cuidado ajuda a mudar a percepção das pessoas. "O posicionamento dela tira o medo de ir ao consultório. Mostra que cuidar da pele não significa ficar artificial." E completa: "Envelhecer naturalmente não é não fazer nada. É fazer tratamentos adequados para a sua pele e para aquilo que você quer preservar."

