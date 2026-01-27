Se cuida

Guiné: benefícios da planta para a saúde e como usar de forma segura

Também chamada de tipi, amansa-senhor ou erva-de-alho, ela tem diversas propriedades terapêuticas

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:29

A guiné é uma planta de porte médio que pode auxiliar a saúde do organismo com seus benefícios Crédito: Imagem: NANCY AYUMI KUNIHIRO | Shutterstock

A guiné é uma planta herbácea de porte médio, com folhas alongadas, flores pequenas esbranquiçadas e aroma intenso, facilmente reconhecida quando cultivada em quintais e jardins. Conhecida cientificamente como Petiveria alliacea , ela cresce bem em regiões de clima quente e faz parte de práticas tradicionais transmitidas ao longo do tempo. Também chamada de tipi, amansa-senhor ou erva-de-alho, ela possui propriedades terapêuticas.

Descubra abaixo como essa planta pode contribuir para a saúde e quais cuidados são necessários ao utilizá-la!

1. Auxilia processos anti-inflamatórios

A guiné contém flavonoides em sua composição, compostos vegetais reconhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Essas substâncias atuam no organismo ajudando a reduzir processos inflamatórios que podem afetar articulações, músculos e outros tecidos. As folhas e raízes concentram esses compostos bioativos, que contribuem para suas propriedades terapêuticas.

2. Tem compostos antimicrobianos

A presença de alcaloides, saponinas e compostos sulfurados confere à guiné propriedades antimicrobianas. Por essa razão, a planta pode ser utilizada como suporte complementar no tratamento de infecções leves, tanto respiratórias quanto de pele. Suas propriedades antimicrobianas também explicam seu uso para auxiliar em condições como tosse, bronquite e outras afecções pulmonares. Contudo, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

3. Apresenta propriedades analgésicas

Os alcaloides e o trissulfeto de benzila presentes na guiné conferem à planta ação analgésica. Tradicionalmente, ela tem sido utilizada para aliviar dores de cabeça , dores dentárias, dores musculares e desconfortos reumáticos. Essa capacidade de reduzir a percepção dolorosa está relacionada aos compostos bioativos que atuam no sistema nervoso. Contudo, é fundamental ressaltar que a guiné não substitui analgésicos prescritos por profissionais de saúde, funcionando apenas como auxílio complementar quando orientado adequadamente.

A guiné tem antioxidantes que podem ajudar a reduzir o estresse oxidativo no organismo Crédito: Imagem: Wagner Campelo | Shutterstock

4. Oferece proteção antioxidante às células

A guiné contém taninos, compostos vegetais com potente ação antioxidante que ajudam a proteger as células contra danos causados por radicais livres. Esses antioxidantes contribuem para reduzir o estresse oxidativo no organismo, processo associado ao envelhecimento celular e ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas.

A ação antioxidante dos taninos presentes na planta também auxilia na proteção de tecidos e órgãos, contribuindo para a manutenção da saúde geral quando a planta é consumida de forma adequada e com orientação profissional.

5. Pode auxiliar no alívio de sintomas de gripe e resfriados

A guiné possui compostos voláteis e substâncias bioativas concentradas principalmente nas folhas e nas raízes. Tradicionalmente, a planta é associada ao alívio de sintomas respiratórios comuns, como tosse, congestão e desconfortos relacionados a gripes e resfriados leves. Essa relação está ligada à presença de componentes com ação antimicrobiana e expectorante, que podem favorecer a eliminação de secreções.

Ainda assim, o uso da guiné para quadros respiratórios deve ser feito com cautela e sempre com orientação de um profissional de saúde habilitado. A planta não substitui tratamentos médicos convencionais, especialmente em casos de sintomas persistentes, infecções mais intensas ou doenças respiratórias graves.

Como usar guiné de forma segura

A guiné pode ser consumida principalmente por meio de chá preparado com suas folhas secas, mas é fundamental seguir orientações específicas para evitar intoxicações e efeitos adversos. O preparo correto e a dosagem adequada fazem toda diferença entre aproveitar os benefícios terapêuticos e sofrer consequências negativas à saúde.

Preparo do chá

Adicione 1 colher de chá de folhas secas de guiné em 200 ml de água fervente;

Desligue o fogo e deixe em infusão tampado por 10 a 15 minutos;

Coe bem antes de consumir e descarte as folhas utilizadas;

Consuma no máximo 2 a 3 xícaras por dia.

Tempo de uso

Não utilize a guiné por mais de 2 semanas consecutivas;

Faça pausas de pelo menos 1 mês entre os períodos de consumo;

O uso crônico e prolongado pode causar sobrecarga hepática e outros efeitos tóxicos;

Sempre consulte um profissional antes de iniciar ou reiniciar o uso.

Contraindicações importantes

A guiné não deve ser usada por gestantes devido aos seus possíveis efeitos abortivos, lactantes, crianças, pessoas com problemas circulatórios , cardíacos, hepáticos ou renais. A planta também não deve ser consumida por quem toma anticoagulantes, pois pode aumentar o risco de sangramento.

O uso excessivo ou prolongado pode causar efeitos adversos como insônia, alucinações e sobrecarga hepática. O consumo deve sempre ser orientado por médico ou nutricionista, pois a dosagem segura não é amplamente estabelecida. A guiné não substitui tratamentos médicos convencionais e deve ser usada apenas como complemento terapêutico quando adequadamente indicada.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta