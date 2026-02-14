Festa

O que comer no carnaval? 6 alimentos que garantem energia e disposição

Escolhas simples antes, durante e depois dos blocos ajudam a manter a energia, evitar desidratação e reduzir os excessos típicos do período

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 08:00

A banana é fonte de carboidrato de rápida absorção, importante para fornecer energia imediata Crédito: Shutterstock

Com dias intensos de calor, longas caminhadas e muitas horas de festa, o Carnaval exige mais do corpo do que parece. Para aproveitar a folia até o fim sem comprometer a saúde, a alimentação tem papel fundamental. Patrícia Souza, professora de Nutrição da Universidade Veiga de Almeida (UVA) alerta que escolhas simples antes, durante e depois dos blocos ajudam a manter a energia, evitar desidratação e reduzir os excessos típicos do período.



“Pular Carnaval é quase como fazer uma atividade física prolongada. O corpo precisa de combustível de qualidade para responder bem ao esforço, ao calor e à falta de rotina”, explica.

Ela ressalta que o folião não deve sair de casa em jejum. Antes de ir para o bloco, é importante fazer uma refeição leve, mas nutritiva. “O ideal é combinar carboidratos complexos como grãos integrais, proteínas e fibras, como frutas, pão integral, ovos ou iogurte. Isso ajuda a manter a energia por mais tempo e evita a hipoglicemia, ou seja, sintomas como fraqueza, tonturas e dor de cabeça".

A água deve ser prioridade absoluta. “O consumo de bebidas alcoólicas aumenta a desidratação, por isso é fundamental intercalar álcool com água e, sempre que possível, incluir água de coco ou bebidas isotônicas”, destaca a nutricionista.

O ideal também é prefira lanches leves e seguros. Durante os blocos, vale apostar em opções práticas e menos gordurosas. “Oleaginosas como nozes, amendoim, castanha do Brasil, castanha de caju, pistache, macadâmia, amendoim, frutas secas ou frescas como maçã, banana, ameixa, e sanduíches simples são boas alternativas. Também é importante ter cuidado com alimentos expostos ao calor para evitar doenças transmitidas por alimentos e água”, alerta.

Evite exageros no álcool

O consumo excessivo de álcool pode causar mal-estar, hipoglicemia e desidratação. “Beber com moderação e nunca de estômago vazio é uma forma de reduzir os impactos no organismo e aproveitar melhor a festa”, afirma.

Também é fundamental cuidar da alimentação no pós-bloco, já que o corpo precisa se recuperar. “Uma refeição equilibrada, com boa oferta de líquidos, legumes, verduras e proteínas magras, ajuda na recuperação muscular e na reposição de nutrientes. Frutas frescas e suculentas como melancia, laranja, ameixa, pêssego, abacaxi e melão também ajudam”, explica Patrícia Souza.

O médico nutrólogo Nataniel Viuniski, da Herbalife, diz que para acompanhar o ritmo da folia, algumas escolhas simples podem ajudar a sustentar a disposição e reduzir a sensação de cansaço. “Escolher alimentos que combinam carboidratos e proteínas ajuda o corpo a lidar melhor com o esforço físico, o calor e as longas horas de festa. Além disso, é importante consumir bastante água para repor os líquidos perdidos”.



Veja o que comer nos dias de folia

01 Banana com aveia A banana é fonte de carboidrato de rápida absorção, importante para fornecer energia imediata. Já a aveia acrescenta fibras, que ajudam a manter a liberação de energia mais constante, evitando quedas bruscas de disposição. Uma dupla imbatível!



02 Açaí É rico em antioxidantes e compostos bioativos. Seu aporte energético depende em grande parte da forma de preparo: vale priorizar versões sem açúcar adicionado e combiná-lo com frutas frescas ou iogurte, evitando o excesso de caldas e toppings muito doces.



03 Água de coco Além de hidratar, a água de coco fornece eletrólitos naturais, como potássio e magnésio, que ajudam a repor perdas pelo suor e colaboram para a manutenção a vitalidade durante longos períodos de atividade.



04 Oleaginosas Sugestões como castanhas, nozes, amêndoas concentram gorduras boas, além de minerais como magnésio, que participam do metabolismo energético. Em pequenas porções, ajudam a prolongar a saciedade e fornecem energia de forma mais sustentada.



05 Barras de proteína Fáceis de levar, as barras de proteína ajudam a complementar a ingestão desse nutriente ao longo do dia, contribuindo para a manutenção da massa muscular e para maior saciedade. Como também contêm carboidratos, favorecem a manutenção da energia e ajudam a evitar quedas de disposição durante a festa.



06 Shakes nutritivos Eles combinam carboidratos, proteínas, fibras, vitaminas e minerais, ajudando a fornecer energia com calorias controladas e a manter a saciedade por mais tempo. Práticos de preparar e consumir, são uma opção para complementar o café da manhã ou almoço antes de sair para a folia, evitando longos períodos em jejum e a queda de disposição ao longo do dia.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta