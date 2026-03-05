Pólipos

Entenda como é a cirurgia na corda vocal que será feita por Alex Escobar

Quando o pólipo é maior ou não responde ao tratamento conservador, pode ser indicada cirurgia para retirada da lesão

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:42

Alex Escobar fará cirurgia para retirar os pólipos das cordas vocais Crédito: Reprodução @Alexescobar

O apresentador Alex Escobar, de 51 anos, usou suas redes sociais para revelar que vai passar por uma cirurgia nas cordas vocais. "Eu estou desde o final do ano passado em uma luta com pólipos nas cordas vocais. Para trabalhar no Carnaval tive que contar com o apoio precioso da Débora, nossa fonoaudióloga da Globo, que conseguiu colocar minha voz no lugar. Fiz três madrugadas bem, mas preciso operar”, relatou.

Alex contou que o procedimento estava marcado para esta quinta-feira (5), mas acabou sendo adiado de última hora. “Viajei de férias depois do Carnaval, voltei, cirurgia marcada e fiquei gripado. Ia operar amanhã, quinta-feira, acordei gripado e não pode operar. Então vamos remarcar a cirurgia para breve. Assim que eu conseguir resolver essa questão, estarei de volta”, explicou.

Leia mais Alex Escobar: entenda o que são pólipos nas cordas vocais e como tratar

Pólipos nas cordas vocais são formações benignas (não cancerosas), em forma de protuberância (como uma bolinha), que surgem quando há um aumento exagerado de fibras colágenas em um ponto do tecido conjuntivo da laringe.

“Os pólipos de cordas vocais são lesões que aparecem na prega vocal, que é o órgão que faz a gente produzir a nossa voz. Essa lesão se parece com uma verruguinha, geralmente com um pequeno ‘pezinho’, como se fosse uma arvorezinha”, explica a otorrinolaringologista Fábia de Sá Almeida, do Hospital Vitória Apart



O surgimento dos pólipos geralmente está ligado ao uso inadequado da voz. Pessoas que falam muito alto, gritam com frequência ou até mesmo sussurram excessivamente têm maior risco de desenvolver o problema. “O uso errado da voz é a principal causa. Quem força muito a voz ou utiliza técnicas inadequadas para falar pode acabar desenvolvendo essa lesão. O refluxo gastroesofágico também pode contribuir para o aparecimento dos pólipos”, afirma a médica.

Rouquidão persistente, pigarro frequente e sensação de corpo estranho na garganta estão entre os principais sinais que podem indicar a presença de pólipos nas pregas vocais.

Como é a cirurgia?

O diagnóstico é feito por meio de avaliação médica e de exames que permitem visualizar diretamente a laringe. A Academia Americana de Otorrinolaringologia recomenda, principalmente, a laringoscopia, exame realizado com câmera de alta definição que permite observar as cordas vocais e identificar a presença do pólipo.

O tratamento depende do tamanho da lesão e da intensidade dos sintomas. Segundo as diretrizes clínicas publicadas na National Library of Medicine, base científica mantida pelo governo dos Estados Unidos, em alguns casos iniciais, repouso vocal, mudanças de hábitos e acompanhamento fonoaudiológico podem ajudar a melhorar a voz e reduzir a irritação das pregas vocais.

A cirurgia de pólipos nas cordas vocais é um procedimento minimamente invasivo realizado para remover lesões benignas que afetam a qualidade da voz. Quando o pólipo é maior ou não responde ao tratamento conservador, pode ser indicada cirurgia para retirada da lesão. “A cirurgia é feita por meio de microcirurgia de laringe, utilizando instrumentos delicados e câmera para remover o pólipo preservando o máximo possível da corda vocal”, explica o otorrinolaringologista Roberto Novaes, da Unimed Sul Capixaba.

De acordo com a American Academy of Otolaryngology o procedimento é realizado com anestesia geral e normalmente não exige cortes externos, pois é feito pela boca com auxílio de equipamentos endoscópicos. Após a cirurgia, o paciente precisa manter repouso vocal por alguns dias e, em muitos casos, realizar reabilitação com fonoaudiólogo para recuperar a qualidade da voz.

Fábia de Sá Almeida diz que nem todos os casos exigem cirurgia. Em muitos pacientes, o tratamento pode ser feito inicialmente com medidas conservadoras. “Para eliminar os pólipos sem cirurgia, o indicado é tratar a causa. Isso inclui repouso vocal, acompanhamento com fonoaudiólogo para aprender a usar a voz adequadamente e, quando há refluxo, tratamento com gastroenterologista”, orienta a especialista.

Quando o pólipo não regride ou causa prejuízo significativo à voz, a cirurgia pode ser indicada. “A cirurgia chama-se microcirurgia de laringe. Ela é realizada com anestesia geral, no centro cirúrgico, e costuma ser um procedimento rápido e bastante tranquilo”, explica Fábia.

O pós-operatório geralmente é considerado confortável, mas exige alguns cuidados importantes com a voz. “O principal pedido é o repouso vocal. O paciente deve falar pouco, evitar falar alto ou gritar, para permitir uma boa cicatrização das pregas vocais”, destaca a médica.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta