Bolinhas na pele

Entenda as causas da foliculite, inflamação frequente em regiões com pelos

Bactérias, fungos, vírus ou até atrito mecânico podem ser os responsáveis pela condição; veja como evitar

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:03

Foliculite pode ter diversas causas Crédito: Shutterstock

Coceira, vermelhidão e até pequenas bolinhas parecidas com espinhas. Esses são alguns dos sinais mais comuns da foliculite, uma inflamação que atinge os folículos pilosos, estruturas responsáveis pelo crescimento dos pelos.

A foliculite é uma condição comum e, na maioria das vezes, leve. Mesmo assim, pode causar desconforto estético e complicações se não for tratada. A doença é mais frequente em regiões como barba, axilas e pernas, principalmente quando há lesões na barreira protetora da pele. Suas causas incluem bactérias, fungos, vírus ou atrito constante.

A bactéria mais frequentemente associada à doença é o Staphylococcus aureus, presente naturalmente na pele, mas capaz de causar infecção quando encontra condições favoráveis, como cortes e fissuras.

Segundo a dermatologista Emily Neves, o diagnóstico da foliculite vai além das alterações na pele. “Devemos considerar os hábitos de higiene do paciente, uso de roupas apertadas, histórico de depilação, uso de cosméticos, doenças associadas e traumas recentes”, contou.

Emilly Neves, dermatologista Crédito: Divulgação/ Emilly Neves

Ainda segundo ela, existe também a chamada “foliculite de banheira”, condição que surge após o contato com água contaminada em piscinas ou ofurôs mal higienizados.

Para a doutora Mariana Machado, os pelos são fatores determinantes para o desenvolvimento da foliculite. Apesar disso, a inflamação pode se desenvolver com mais facilidade em pessoas com pele oleosa, obesas — devido às áreas de dobras e atrito —, e diabéticas, pela tendência a apresentarem mais feridas na pele e a estarem com a imunidade fragilizada.

Dermatologista Mariana Machado Crédito: Acervo pessoal

Dependendo do formato e espessura dos pelos, ele pode ter uma dificuldade maior de sair da pele e acabar ficando embaixo dela, gerando uma inflamação. Então depende do cuidado que cada um tem com a pele, como faz a manutenção, se usa aparelhos para remoção dos pelos, linha, lâmina... Mariana Machado Dermatologista

Muitas pessoas consideram o suor como fator predominante para a aparência da condição dermatológica. Porém, de acordo com Mariana, ele não é uma das causas, mas pode piorar o atrito e gerar mais umidade na área já irritada.

Tratamento

Em casos leves, em que há poucas lesões, o tratamento pode ser feito em casa, usando sabonetes antissépticos e evitando a depilação naquele momento.

Contudo, ao perceber lesões mais extensas, recorrentes e dolorosas, pode ser necessário utilizar antibióticos ou antifúngicos. Há ainda tratamentos mais específicos como laser para pseudofoliculite de barba.

Embora não seja possível evitar todos os episódios de foliculite, as médicas reuniram algumas medidas que podem ajudar na prevenção:

Evite roupas muito justas

Mantenha a pele seca e limpa

Ao utilizar lâminas de barbear, veja se estão higienizadas

Hidrate a pele regularmente

Ao perceber qualquer alteração, interrompa o uso de hidratantes que possam estar obstruindo os poros

