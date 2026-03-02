Condição grave

Embolia pulmonar: conheça os sintomas e os fatores de risco da doença

Condição é considerada uma emergência médica, exigindo diagnóstico e tratamento rápidos para evitar complicações

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:28

A embolia pulmonar pode atingir qualquer idade, mas a incidência aumenta com o envelhecimento e em situações específicas Crédito: Imagem: Sivakumar sasidharan | Shutterstock

A embolia pulmonar é uma condição grave que ocorre quando uma artéria do pulmão é obstruída, geralmente por um coágulo sanguíneo que se formou em outra parte do corpo, como nas pernas — situação conhecida como trombose venosa profunda —, e que se desloca pela corrente sanguínea até alcançar os pulmões.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), Prof. Dr. Antonio Eduardo Zerati, o tromboembolismo venoso , que engloba a trombose venosa e a embolia pulmonar, figura como a terceira causa de morte cardiovascular, atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral. Além disso, representa a principal causa de morte evitável em pacientes hospitalizados.

Um dos principais desafios é que, em muitos casos, os sintomas iniciais são leves e podem ser confundidos com problemas respiratórios comuns. Essa semelhança atrasa o diagnóstico e aumenta o risco de complicações fatais.

Importância de consultar um médico

Segundo Antonio Eduardo Zerati, a embolia pulmonar é uma complicação potencialmente grave da trombose venosa profunda. Algumas condições de maior risco podem exigir medidas de prevenção que variam desde orientações gerais ( estimular a movimentação , hidratação) até uso de medicamentos anticoagulantes (restrito a casos específicos e sempre sob orientação médica).

“O desafio está justamente em identificar essas situações de maior risco. Para isso, é importante consultar um médico especialista, principalmente pessoas que já tiveram o diagnóstico de trombose venosa previamente, têm familiares próximos que já sofreram trombose venosa, vão passar por cirurgias de médio e grande porte ou que têm viagens aéreas com tempo de voo superior a duas horas”, alerta.

Fatores de risco que exigem atenção

A embolia pulmonar pode atingir qualquer idade, mas a incidência aumenta com o envelhecimento e em situações específicas, como:

Internação prolongada e imobilização;

Cirurgias de grande porte, especialmente ortopédicas e abdominais;

Fraturas em membros inferiores;

Câncer e quimioterapia;

Insuficiência cardíaca;

Gravidez;

Uso contínuo de anticoncepcionais hormonais;

Tabagismo;

Obesidade;

Longos trajetos (acima de duas horas) com pouca mobilidade;

Histórico familiar ou distúrbios hereditários da coagulação.

Sintomas simples não devem ser ignorados, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Sintomas da embolia pulmonar

O especialista da SBACV-SP orienta que sinais como falta de ar súbita, dor no peito que piora ao respirar, tosse com sangue, inchaço em uma perna ou mais acentuado em uma das pernas, palpitações, tontura e desmaio exigem avaliação médica imediata.

Em casos mais graves, a primeira manifestação pode ser um colapso cardiovascular. Quando o coágulo é volumoso, há comprometimento importante da circulação pulmonar e sobrecarga aguda do lado direito do coração, o que pode levar ao choque e à parada cardiorrespiratória.

Diagnóstico e tratamento da embolia pulmonar

Um ultrassom com doppler colorido pode evidenciar a trombose venosa profunda, enquanto o diagnóstico de embolia pulmonar é feito por tomografia computadorizada do tórax. “Quanto mais precoce a identificação da trombose ou da embolia pulmonar, maiores as chances de recuperação . Após o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado imediatamente com medicamentos anticoagulantes. Em alguns casos, procedimentos específicos podem ser necessários”, orienta o Prof. Dr. Antonio Eduardo Zerati.

Para a SBACV-SP, a prevenção representa a estratégia mais eficaz. Pacientes hospitalizados ou com risco elevado devem passar por avaliação individualizada para definição de medidas preventivas adequadas. Já diante de suspeita de trombose venosa profunda e/ou embolia pulmonar, a orientação é procurar atendimento médico de urgência.

