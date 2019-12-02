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Estética

Pele negra: 4 cuidados para evitar manchas, foliculite e oleosidade

Dermatologista especialista em estética médica dá dicas para cuidar da pele negra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 10:34

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 10:34

Pele negra: 4 cuidados para evitar manchas, foliculite e oleosidade Crédito: Unsplash
A pele negra, em relação as peles que possuem fototipos inferiores, possui maior quantidade de melanina e colágeno, responsáveis por mantê-la mais firme, ser mais resistente ao sol e envelhecer mais devagar. Porém, ela necessita de cuidados tanto quanto às peles claras, já que,  é mais propensa a manchas, foliculite, queloide e até oleosidade. Com informações a Quem, a dermatologista Fernanda Nichelle, especialista em estética médica, dá quatro importantes dicas de como cuidar melhor da pele negra. Confira:

Lavagem do rosto

Sabonetes específicos para este tipo de pele também devem ser usados e se a pele estiver muito oleosa, até os tônicos faciais devem ser aplicados. Se acne surgir, além dos cuidados com cremes e medicamentos, costuma-se orientar o paciente a diminuir a ingestão de açúcar e gorduras, para a resolução mais rápida do quadro. 

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Proteção solar

Alguns estudos apontam que a pele negra tem um fator natural de proteção solar em torno de 13, mas isso não quer dizer que não seja necessária a aplicação do Filtro Solar. Tanto a aplicação, quanto a reaplicação deste filtro a cada 2 horas se faz necessária. Inclusive em dias nublados. Uma das grandes preocupações é com o aumento do câncer de pele em peles negras.

Foliculite

Em relação à foliculite, o ideal é que a área atingida seja esfoliada 1 vez na semana, para auxiliar no tratamento. Alguns produtos a base de ácidos específicos, também costumam ser prescritos para pacientes que sofrem desta patologia. A orientação é que se inicie o tratamento logo que os sintomas aparecerem, pois qualquer processo inflamatório, ou que cause alguma irritação na pele, pode gerar manchas.

Laser

A pele negra, ao contrário do que muitas pessoas pensam, pode, sim ser, submetida a tratamentos com laser. No entanto, o médico deverá ter experiência com tratamentos destinados a este fototipo, visto que as máquinas e protocolos devem ser específicos para a pele negra.

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