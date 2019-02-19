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BELEZA

Oficina gratuita de automaquiagem para pele negra em Vitória

O curso será ministrado por Mirian João e a atividade vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro

Publicado em 

18 fev 2019 às 22:25

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 22:25

Acessórios para maquiagem Crédito: Pixabay
Visando fortalecer a identidade afrodescendente através da valorização da beleza da mulher negra, o Núcleo Afro Odomodê realiza uma oficina de automaquiagem para pele negra, a partir desta quarta-feira (20). O curso gratuito será ministrado por Mirian João e a atividade vai acontecer até sexta-feira (22), na sede do espaço, no Bairro do Quadro, em Vitória.
Nas aulas, ainda serão incentivados o autocuidado com a pele e o aprimoramento dos conhecimentos sobre o uso de cosméticos para pele negra. Para participar, é necessário fazer a inscrição no local, nesta terça (19). 
"Vou dar início à oficina falando do surgimento da maquiagem e, a partir daí, já começo a resgatar uma história que nos pertence. Ao longo da atividade, quero trabalhar a autoestima das mulheres negras porque, apesar da maquiagem ser do povo preto, as pessoas ainda acham que é uma atribuição europeia, fazendo com que as mulheres negras não se sintam à vontade para utilizar esses produtos", explica Mirian.
Serviço
Oficina de automaquiagem para pele negra
Quando: dias 20, 21 e 22 de fevereiro, às 14 horas
Local: Odomodê - rua São Bartolomeu, nº 121, Bairro do Quadro.
Inscrições: são gratuitas e devem ser feitas até esta terça-feira (19), no Núcleo Afro Odomodê

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