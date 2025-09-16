Cuidar bem da pele: dermatologistas explicam o que é necessário no skin care!

Home
Limpeza, hidratação e proteção são os pilares para uma rotina de cuidados com a pele

Beatriz Heleodoro

Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 18:00

Três cuidados básicos garantem a eficácia da skin care
Três cuidados básicos garantem a eficácia da skin care Crédito: Shutterstock

Séruns, tônicos, água micelar, ácidos, balms, máscaras de argila, creme para as áreas dos olhos... basta uma visita rápida a uma drogaria para se ter noção da quantidade imensa de produtos de skin care disponíveis. Diante de tanta variedade, é comum surgirem algumas dúvidas: por onde começar e quais produtos não deixar de adquirir?

Para evitar compras desnecessárias e construir uma rotina de cuidados eficaz, Se Cuida conversou com dermatologistas que explicam o que não pode faltar no seu dia a dia. Mas não basta só saber em quais produtos investir: conhecer o próprio tipo de pele, seguir a ordem de aplicação e nutrir hábitos saudáveis também são fundamentais.

De acordo com as dermatologistas Roberta Bortolini e Sarah Toledo, o primeiro passo para a construção de uma rotina de skin care é identificar quais as características da sua pele: ela pode ser seca, mista, oleosa ou sensível, e cada tipo demanda cuidados específicos. Para um diagnóstico preciso, a melhor opção é buscar por um especialista.

Enquanto peles secas precisam de hidratação reforçada, peles oleosas necessitam de uma limpeza mais rigorosa — uma dica são os produtos oil-free. Já para peles sensíveis, a recomendação são produtos com fórmulas suaves e sem fragrância. As peles devem buscar um equilíbrio entre hidratação e controle de oleosidade.

"A escolha do produto ideal para seu tipo de pele é o que realmente vai fazer diferença.  Senão, o produtinho fica no armário e acaba saindo da validade sem ser utilizado, um desperdício", alerta Renata Bortolini.  

Muitas pessoas preferem comprar produtos da moda ao invés de procurar um médico e, no final, o barato sai caro ao comprar o que não é indicado pras necessidades daquela pele

Sarah Toledo

Dermatologista

Depois de entender o que a pele precisa, é a hora de montar a rotina de cuidados. Ela deve, obrigatoriamente, incluir três passos básicos: limpeza, hidratação e proteção contra raios solares. 

  • Limpeza: remove resíduos, oleosidade e impurezas. Sabonetes específicos e água micelar são boas pedidas.
  • Hidratação: mantém a barreira da pele saudável. Pode incluir produtos com ácidos que renovam a pele.
  • Proteção solar: previne contra o envelhecimento precoce e doenças causadas pela exposição ao sol, como câncer de pele.

A ordem de aplicação também deve ser seguida dessa forma. Isso influencia diretamente na eficácia e na absorção dos ativos. Aplicá-los fora da ordem pode diminuir os efeitos ou até mesmo causar irritações.

"Você sempre vai começar daquele produto que é mais líquido para aquele que é mais denso. Então, por exemplo, aplica uma loção, um sérum e depois um creme. Poderia ser, por exemplo, uma loção anti-acne, um sérum de vitamina C e um creme de protetor solar", detalha Roberta Bortolini.

Dicas da dermato:

"Quando tratamos de regiões da face, o primeiro lugar que devemos aplicar produtos é na pálpebra. Como é uma área mais sensível, mais delicada, evitamos que os outros produtos utilizados no rosto causem irritações nessa região", aconselha Roberta Bortolini.

Cuidar da pele vai além da estética
Cuidar da pele vai além da estética Crédito: Shutterstock

Na opinião das médicas, começar com o básico e manter a constância é o segredo de uma boa rotina de cuidados. Atenção às demandas reais da pele contribui não apenas para a aparência, mas também para o bolso.

Além do mais, a saúde da pele vai muito além dos cosméticos. As médicas reforçam a importância do sono de qualidade, hidratação reforçada e alimentação para a garantia de bons resultados. Hábitos como consumo de cigarros, alta ingestão de álcool e uma rotina estressante também podem ser reavaliados.

"A pele é o maior órgão do corpo. Cuidar dela previne doenças e o câncer de pele, ajuda a manter a função de barreira contra danos do ambiente, além de melhorar a autoestima, o que também afeta o bem-estar", finaliza Sarah Toledo.

A seguir, Se Cuida procurou esclarecer alguns mitos e verdades sobre skin care. Confira:

Mitos e verdades

  • 01

    Lavar o rosto várias vezes ao dia ajuda a pele?

    Mito. Limpar o rosto é muito importante, mas lavá-lo excessivamente pode piorar a produção de gordura na pele, aumentar a oleosidade e remover a barreira protetora. As consequências incluem irritações, dermatites e acne. A recomendação das médicas é de lavar de uma até no máximo três vezes ao dia. Se possível, uma de manhã e uma à noite.

  • 02

    Apenas adolescentes precisam se preocupar com acne?

    Mito. Pode ocorrer também na fase adulta, tanto em homens quanto mulheres, especialmente por questões hormonais

  • 03

    Protetor solar só deve ser usado na praia?

    Mito. As radiações UVA e UVB estão presentes mesmo em dias nublados. O protetor solar deve ser usado diariamente em todas as estações.

  • 04

    A alimentação pode influenciar na pele?

    Verdade! A alimentação é o combustível para produzir uma pele de qualidade. Um estilo de vida saudável contribui até para uma resposta melhor a procedimentos estéticos. Já é comprovado que dietas ricas em açúcar e gordura aceleram o processo de envelhecimento e perda de colágeno, além de piorar quadros de acne e inflamações.

  • 05

    É importante consultar um dermatologista regularmente?

    Verdade! É importante procurar um dermatologista quando a pele apresentar irritações, acne, sensibilidade excessiva e queda capilar persistente. Além disso,  sempre que observar sinais suspeitos, como feridas que não cicatrizam e pintas que mudaram de aspecto.

