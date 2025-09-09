Alerta

Pintas suspeitas na pele? Entenda por que elas precisam ser removidas

As chances de cura do câncer de pele de pior prognóstico, o melanoma, são de mais de 90%, quando há detecção precoce da doença

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:00

O autoexame deve ser realizado principalmente nas pessoas de pele clara Crédito: Shutterstock/ Marina Demeshko

Com que frequência você observa as pintas na sua pele? Ficar de olho nelas, por meio do o autoexame da pele, pode até salvar vidas. Embora o diagnóstico de câncer possa trazer medo e apreensão aos pacientes, as chances de cura do câncer de pele de pior prognóstico, o melanoma, são de mais de 90%, quando há detecção precoce da doença.

Por isso, a realização do autoexame dermatológico é necessária. "Se o paciente identificar qualquer pinta ou lesão na pele que coce, doa ou sangre; que aumente de tamanho com rapidez; ou ainda que apresente sensibilidade, esse paciente deve procurar um dermatologista que avaliará a necessidade de retirada cirúrgica após fazer uma dermatoscopia", explica a dermatologista Claudia Marçal.

A cirurgiã plástica Beatriz Lassance diz que a remoção cirúrgica é a principal forma de diagnóstico e tratamento do câncer de pele, assim como de lesões cutâneas consideradas suspeitas ou pré-cancerosas. "Hoje, há várias técnicas altamente eficazes para remover tumores de pele e reconstruir a área afetada. A escolha do melhor método depende do tamanho e das características específicas da lesão”.

Leia mais Carcinoma basocelular: entenda o tipo de câncer de pele que Fernanda Rodrigues enfrenta

A cirurgia permite que a lesão seja enviada para análise anatomopatológica para certificar que todo o tumor foi ressecado. Os tumores de pele podem ser classificados em melanoma ou não melanoma. "Tumores tipo melanoma não são relacionados à exposição solar, são bem agressivos, podem produzir metástases. Caracterizam-se por coloração escura, irregulares e de crescimento progressivo. Já o carcinoma espinocelular corresponde por 20% do total de casos de tumores cutâneos. Geralmente aparece no rosto, orelha, lábios, pescoço e no dorso da mão. Pode também surgir em cicatrizes antigas ou feridas crônicas da pele em qualquer parte do corpo e até nos órgãos genitais. Carcinomas espinocelulares têm risco maior que o basocelular de invadir o tecido gorduroso, atingir os linfonodos (gânglios linfáticos) e outros órgãos. Aparecem como feridas que não cicatrizam e são de crescimento progressivo, muitas vezes rápido”, explica a Beatriz.

“Os carcinomas, tanto provenientes da camada basal, como da camada espinhosa da epiderme, quando diagnosticados também com rapidez trazem 100% de cura ao paciente", diz Claudia Marçal.

O dermatologista Renato Soriani explica que o autoexame deve ser realizado principalmente nas pessoas de pele clara, aquelas que possuem antecedentes familiares de câncer de pele, têm mais de 50 pintas, tomaram muito sol antes dos trinta anos e sofreram queimaduras. A indicação também vale para as pessoas que já retiraram pintas com diagnóstico de atípicas.

"O ideal é realizar o autoexame com certa regularidade, uma vez por mês, na frente do espelho e de preferência com luz natural, para verificar o surgimento de alguma mancha, relevo ou ferida que não cicatriza", indica o médico.

Mas, para realizar o autoexame, primeiro é necessário entender a que tipo de lesão deve-se estar atento. Normalmente é usada a regra do ABCDE (área, borda, cor, diâmetro e evolução) sobre pintas com pigmentação. "Avaliamos área em que está localizada, as bordas identificando irregularidade, observamos a presença ou não de várias cores compondo esta lesão e observamos se apresenta diâmetro acima de 6 mm e se está em evolução (crescimento) em comparação ao último exame. Quanto aos sinais clínicos, a lesão é perigosa quando aumenta de tamanho ou muda de forma com rapidez, apresenta coceira, dor, sensibilidade ou sangramento”, argumenta Renato.

As dicas para o autoexame são: Examinar o rosto, principalmente o nariz, lábios, boca e orelhas. Para facilitar o exame do couro cabeludo, separar os fios com um pente ou usar o secador para melhor visibilidade. Se houver necessidade, pedir ajuda a alguém. Prestar atenção nas mãos, também entre os dedos. Levantar os braços, para olhar as axilas, antebraços, cotovelos, virando dos dois lados, com a ajuda de um espelho de alta qualidade. Focar no pescoço, peito e tórax. As mulheres também devem levantar os seios para prestar atenção aos sinais onde fica o soutien. Olhar também a nuca e por trás das orelhas. De costas para um espelho de corpo inteiro, usar outro para olhar com atenção os ombros, as costas, nádegas e pernas. Sentada (o), olhar a parte interna das coxas, bem como a área genital. Na mesma posição, olhar os tornozelos, o espaço entre os dedos, bem como a sola dos pés.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta