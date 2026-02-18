Sem pressão

Detox pós-carnaval: 7 dicas infalíveis para recuperar a energia

Depois dos excessos, o foco deve ser reorganizar a rotina, hidratar o corpo e devolver equilíbrio ao metabolismo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:00

O foco deve ser em alimentos in natura ou minimamente processados Crédito: Shutterstock

A folia passou, mas o cansaço, o inchaço e a famosa "ressaca moral" do corpo ficaram? O excesso de álcool, a privação de sono e a alimentação desregulada deixam o organismo sobrecarregado de toxinas. Inchaço, cansaço, desconforto intestinal e sensação de peso são queixas comuns no pós-carnaval.

Segundo o médico Danilo Almeida, o organismo já possui sistemas naturais de desintoxicação, como fígado, rins e intestino. “O que o corpo precisa depois da folia não é punição, mas condições adequadas para voltar a funcionar bem: hidratação, alimentação organizada, sono e rotina”, explica.

A médica nutróloga Mariana Comério diz que a recuperação começa com hidratação adequada. “É fundamental repor os líquidos perdidos com água, água de coco ou chás, evitando bebidas açucaradas e alcoólicas”, explica.

A alimentação também desempenha papel central na retomada do equilíbrio. A médica recomenda incluir alimentos leves, ricos em fibras, vitaminas e minerais, como frutas, verduras, legumes e proteínas magras. “Após períodos de excesso, é importante fornecer ao corpo nutrientes de qualidade, fibras e antioxidantes, que auxiliam na recuperação do fígado, na regeneração celular e na reidratação natural”, explica.

Mariana Comério dá dicas para recuperar a energia no pós-folia Crédito: Divulgação

Priorizar alimentos frescos, coloridos e variados ajuda a restaurar o equilíbrio metabólico e dá suporte ao organismo para funcionar de forma eficiente Mariana Comério Médica nutróloga

A médica esclarece, ainda, que suplementação nutricional também auxilia na recuperação do organismo, pois promove a reposição de vitaminas, minerais e nutrientes perdidos durante o período de festas. “A suplementação é uma excelente aliada, mas é preciso passar por uma avaliação médica para que ela seja prescrita de acordo com a real necessidade da pessoa, levando em conta suas deficiências e quadro geral de saúde”.

Além disso, a nutróloga reforça a importância do sono e da atividade física na recuperação pós-folia. “O sono adequado é indispensável para que o organismo recupere o equilíbrio hormonal, favoreça a regeneração celular e restaure os níveis de energia. Já a prática regular de exercícios melhora a circulação, auxilia no funcionamento do sistema digestivo, contribui para a eliminação de toxinas e reduz a inflamação que pode se acumular após períodos de excessos”, explica Mariana Comério.

5 dicas infalíveis para recuperar a energia

1. Reorganize a rotina

O primeiro passo do detox pós-folia é retomar horários regulares para acordar, se alimentar e dormir. A desorganização da rotina interfere diretamente no metabolismo e nos hormônios ligados à fome e à saciedade. “Regular o relógio biológico ajuda o corpo a sair do estado de estresse e facilita todos os outros ajustes”, diz o médico.

2. Priorize a hidratação

A ingestão de álcool, o calor e a transpiração excessiva favorecem a desidratação. Por isso, beber água é fundamental nos dias seguintes ao Carnaval. “É fundamental repor os líquidos perdidos com água, água de coco ou chás, evitando bebidas açucaradas e alcoólicas”, explica a médica.

3. Aposte em alimentos naturais

Após dias de alimentação irregular, o foco deve ser em alimentos in natura ou minimamente processados. Frutas, verduras e legumes fornecem fibras, vitaminas e antioxidantes que auxiliam o fígado e o intestino. “Quanto mais simples o prato, melhor. Não é sobre comer pouco, mas sobre comer melhor”, orienta Danilo.

4. Inclua proteínas em todas as refeições

A proteína é essencial para a recuperação do organismo. Segundo o médico, ela ajuda na saciedade, preserva a massa muscular e contribui para o equilíbrio metabólico. O ideal é distribuir boas fontes de proteína ao longo do dia, como ovos, carnes, peixes, frango, iogurtes e leguminosas.

5. Não corte os carboidratos

Eliminar completamente os carboidratos não é indicado no pós-carnaval. O corpo precisa de energia para se recuperar. A recomendação é priorizar carboidratos de boa qualidade, como arroz, feijão, batata, mandioca, aveia e frutas. Carboidratos ajudam a regular o humor, o sono e o rendimento físico.

6. Retome os exercícios com moderação

A prática de atividade física ajuda a melhorar a circulação, o humor e o metabolismo, mas o retorno deve ser gradual. Caminhadas, treinos leves e alongamentos são boas opções nos primeiros dias. “Não é hora de compensar os excessos com treinos intensos. O corpo ainda está se ajustando”, alerta Danilo.

7. Cuide do sono

Dormir mal por vários dias seguidos afeta diretamente os hormônios do apetite, aumenta o cortisol e dificulta a recuperação do organismo. O médico orienta priorizar de sete a oito horas de sono por noite, evitar telas antes de dormir e manter horários regulares. “Sono é parte essencial de qualquer processo de recuperação metabólica”, finaliza.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta